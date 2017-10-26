أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، الأربعاء، مقتل 60 عنصرًا من تنظيم “داعش” في اليمن خلال الأيام العشرة الأخيرة.

وقال المتحدث باسم البنتاغون، إريك باهون، إن “العمليات الأمريكية المستمرة لمكافحة الإرهاب ضد “داعش” بالمناطق غير المحكومة في اليمن استمرت الأربعاء عن طريق تنفيذ غارتين جويتين منفصلتين بمحافظة البيضاء”.

وأكد باهون أن الغارتين “تسببتا في مقتل 9 متشددين”.

وأضاف: “في الأيام العشرة الأخيرة، تمكنت القوات الأمريكية من استهداف وقتل 60 عضوًا من عناصر “داعش” في اليمن”.

وفي وقت سابق الأربعاء، أفاد شهود عيان ومصدر أمني يمني، بأن 10 من مسلحي التنظيم، قتلوا بالغارتين، وليس 9 كما أعلن البنتاغون.

ويقول البنتاغون، إن التنظيم يدرب عناصره على أسلحة آلية، وراجمات صواريخ، وبنادق كلاشينكوف، بعد أن استخدم المناطق الشاغرة أمنيًا في اليمن، ليخطط ويشن هجمات تستهدف الولايات المتحدة وحلفاءها.

وتنظر الولايات المتحدة إلى اليمن منذ سنوات، باعتباره مركز تدريب وعبور للتنظيمات المتشددة.

والأربعاء فرضت الولايات المتحدة ودول الخليج العربية عقوبات على 11 شخصًا وكيانين باليمن؛ بتهمة تمويل تنظيمي “داعش” والقاعدة في شبه الجزيرة العربية.

المزيد في أخبار وتقارير أمريكا تعلن مقتل 60 عنصرا من داعش في اليمن خلال 10 أيام أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، الأربعاء، مقتل 60 عنصرًا من تنظيم “داعش” في اليمن خلال الأيام العشرة الأخيرة. وقال المتحدث باسم البنتاغون، إريك باهون، إن حزب الاصلاح يتبرأ من صحفي قال مصدر مسؤول في دائرة اعلام الاصلاح بأمانة العاصمة صنعاء ان مواقف الاصلاح تعبر عنها البيانات الصادرة من هيئاته وان ما يكتبه الاشخاص لا يعبر الا عنهم. وأشار المصدر هيومن رايتس ووتش :الإضراب عن الطعام في عدن يسلط الضوء على الإساءة للمعتقلين وعلى جميع الأطراف احترام حقوق السجناء قالت "هيومن رايتس ووتش" اليوم إن الإضراب عن الطعام الذي بدأه عشرات المعتقلين في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، يسلط الضوء على سوء معاملة السجناء في جميع أنحاء