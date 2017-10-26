MTN
مؤسسة عدن الغد للإعلام | من نحن | هيئة التحرير | اتصل بنا | ارسل خبر | نسخة الموبايل | نسخة القديمة | آخر تحديث للموقع الخميس 26 أكتوبر 2017 09:32 صباحاً
المزيد من اختيار المحرر

  

عناوين اليوم
الرئيسية أخبار وتقارير بالوثائق : الخبجي يعتمد قرارات تعيين لعلي عبدالله صالح ويلغي قرارات تعيين لهادي
أخبار وتقارير

بالوثائق : الخبجي يعتمد قرارات تعيين لعلي عبدالله صالح ويلغي قرارات تعيين لهادي

الخميس 26 أكتوبر 2017 09:01 صباحاً
لحج(عدن الغد)خاص:

 

في واقعة هي الاولى من نوعها واثارت استغرابا واسعا في محافظة لحج اعتمد محافظ محافظة لحج ناصر ثابت الخبجي قرار تعيين اصدره الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح والغى قرارات تعيين أصدرها الرئيس عبدربه منصور هادي.
واعتمد الخبجي قرار تعيين لمستشار وزير التربية بمحافظة لحج والصادر للاخ فضل احمد السلامي والغى بموجب ذلك اي قرارات اخرى صادرة من الرئيس هادي.
وقرار التعيين الذي استند اليه الخبجي قرار اصدره الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح في العام ٢٠٠٨ .
وهذه هي المرة الاولى التي يتم فيها منذ الاطاحة بالرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح العمل بقراراته رسميا في محافظة يمنية.
واثار هذا التوجيه حالة من الاستغراب كون ان علي عبدالله صالح قد غادر السلطة قبل سنوات من اليوم.


المزيد في أخبار وتقارير
هيومن رايتس ووتش :الإضراب عن الطعام في عدن يسلط الضوء على الإساءة للمعتقلين وعلى جميع الأطراف احترام حقوق السجناء
قالت "هيومن رايتس ووتش" اليوم إن الإضراب عن الطعام الذي بدأه عشرات المعتقلين في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، يسلط الضوء على سوء معاملة السجناء في جميع أنحاء
بالوثائق : الخبجي يعتمد قرارات تعيين لعلي عبدالله صالح ويلغي قرارات تعيين لهادي
  في واقعة هي الاولى من نوعها واثارت استغرابا واسعا في محافظة لحج اعتمد محافظ محافظة لحج ناصر ثابت الخبجي قرار تعيين اصدره الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح
الرئيس علي ناصر محمد يقدم مبادرة سلام للحل في اليمن
التقى في عمان-الاردن يوم الثلاثاء الموافق ل ٢٤ اكتوبر الرئيس اليمني علي ناصر محمد  السيد لس كامبل مدير شؤون الشرق الاوسط وشمال افريقيا. وقد قدم الرئيس مبادرة للحل




شاركنا بتعليقك

شروط التعليقات
- جميع التعليقات تخضع للتدقيق.
- الرجاء عدم إرسال التعليق أكثر من مرة كي لا يعتبر سبام
- الرجاء معاملة الآخرين باحترام.
- التعليقات التي تحوي تحريضاً على الطوائف ، الاديان أو هجوم شخصي لن يتم نشرها
الأيام
مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

الأكثر قراءة
مصادر دولية : 5 أسماء مرشحة لخلافة الرئيس هادي ضمن تسوية سياسية مقبلة (تعرف على هذه الأسماء)
سياسي مقربي من الانتقالي : مغادرة بن دغر خلفها تغييرات قادمة ستشمل شلال والخبجي والحالمي والمفلحي
صالح: هادي وعلي محسن وبن دغر بضاعتي ويتحركون بمعرفتي
الرئيس علي ناصر محمد يقدم مبادرة سلام للحل في اليمن
بينهم ابو العباس .. مجلس الوزراء الاماراتي يصدر قراراً بإدراج عشرة أفراد وهيئة واحدة بقائمة الإرهاب
مقالات الرأي
  تحكم قوي التحالف في المشهد السياسي الجنوب عمل على فلترة الحراك لما يوافق أمن ومصلحة دول التحالف وما يوافق
الصراع الجاري في اليمن، والحرب الشرسة التي تُخاض، والمجالس التي أنشئت من سياسي صنعاء إلى (إنتغالي) عدن كلها
  لاتستطيع ان تنكر ثقافة التبعية الفردية في مجتمعنا الجنوبي كغيره من المجتمعات العربية التي نشإت فيها
  العلاقة بين الأرض و الإنسان علاقة غير مفهومة لكثير من الناس.. العقل البشري العادي يتفهم و يستوعب علاقات
الإمعان في الخطأ لن يقود إلا إلى المزيد من الانقسام والتشظي والتباعد والاحتقان ومن الحكمة والفطنة أن تشكل
قلت لصاحبي الجنوبي: انتم لا تملكون خبرات الكتالونيين في إدارة إقليمهم، و لا تملكون خبرات الأكراد في إدارة
لقد سمانا الغرب بالعالم الثالث بعد الحرب العالمية الثانية وخلال تقسيم المصالح بين القطبين في العالم وليس
أتعجبت اليوم وأنا أشوف طقمين للشرطة العسكرية وأعداد من جنودها منتشرين في شارع السوق الطويل بعد إغلاقه بحجة
  ◀ احتفال مفصلي اليوم في عزان لتدشين القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي..وكأني بها أرضا وشعبا تردد
  في نهاية العام ٢٠١٤ ، قرر الرجل المحكوم عليه بالاعدام ان يتحدى كل المصاعب الامنية ليزور ثاني اكبر محافظات
اقرأ المزيد من المقالات
-
اتبعنا على فيسبوك
كاريكاتير
شاهد المزيد من الكاريكاتير
صور
شاهد المزيد من الصور
مناسبات
مبارك الخطوبة يا بن محروس
عقد قران مبارك
وفيات
صبر آل الظراسي
رئيس الوزراء يبعث برقية عزاء في وفاة الزامكي
جميع الحقوق محفوظة لـ [عدن الغد] ©2017