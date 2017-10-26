بالوثائق : الخبجي يعتمد قرارات تعيين لعلي عبدالله صالح ويلغي قرارات تعيين لهادي
الخميس 26 أكتوبر 2017 09:01 صباحاً
لحج(عدن الغد)خاص:
لحج(عدن الغد)خاص:
في واقعة هي الاولى من نوعها واثارت استغرابا واسعا في محافظة لحج اعتمد محافظ محافظة لحج ناصر ثابت الخبجي قرار تعيين اصدره الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح والغى قرارات تعيين أصدرها الرئيس عبدربه منصور هادي.
واعتمد الخبجي قرار تعيين لمستشار وزير التربية بمحافظة لحج والصادر للاخ فضل احمد السلامي والغى بموجب ذلك اي قرارات اخرى صادرة من الرئيس هادي.
وقرار التعيين الذي استند اليه الخبجي قرار اصدره الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح في العام ٢٠٠٨ .
وهذه هي المرة الاولى التي يتم فيها منذ الاطاحة بالرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح العمل بقراراته رسميا في محافظة يمنية.
واثار هذا التوجيه حالة من الاستغراب كون ان علي عبدالله صالح قد غادر السلطة قبل سنوات من اليوم.
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