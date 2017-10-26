في واقعة هي الاولى من نوعها واثارت استغرابا واسعا في محافظة لحج اعتمد محافظ محافظة لحج ناصر ثابت الخبجي قرار تعيين اصدره الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح والغى قرارات تعيين أصدرها الرئيس عبدربه منصور هادي.

واعتمد الخبجي قرار تعيين لمستشار وزير التربية بمحافظة لحج والصادر للاخ فضل احمد السلامي والغى بموجب ذلك اي قرارات اخرى صادرة من الرئيس هادي.

وقرار التعيين الذي استند اليه الخبجي قرار اصدره الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح في العام ٢٠٠٨ .

وهذه هي المرة الاولى التي يتم فيها منذ الاطاحة بالرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح العمل بقراراته رسميا في محافظة يمنية.

واثار هذا التوجيه حالة من الاستغراب كون ان علي عبدالله صالح قد غادر السلطة قبل سنوات من اليوم.

المزيد في أخبار وتقارير هيومن رايتس ووتش :الإضراب عن الطعام في عدن يسلط الضوء على الإساءة للمعتقلين وعلى جميع الأطراف احترام حقوق السجناء قالت "هيومن رايتس ووتش" اليوم إن الإضراب عن الطعام الذي بدأه عشرات المعتقلين في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، يسلط الضوء على سوء معاملة السجناء في جميع أنحاء بالوثائق : الخبجي يعتمد قرارات تعيين لعلي عبدالله صالح ويلغي قرارات تعيين لهادي في واقعة هي الاولى من نوعها واثارت استغرابا واسعا في محافظة لحج اعتمد محافظ محافظة لحج ناصر ثابت الخبجي قرار تعيين اصدره الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح الرئيس علي ناصر محمد يقدم مبادرة سلام للحل في اليمن التقى في عمان-الاردن يوم الثلاثاء الموافق ل ٢٤ اكتوبر الرئيس اليمني علي ناصر محمد السيد لس كامبل مدير شؤون الشرق الاوسط وشمال افريقيا. وقد قدم الرئيس مبادرة للحل