عقدت في مبنى البرلمان البريطاني يوم الاربعاء ندوة سياسية شارك فيها عدد من البرلمانيين والمتخصصين بالشأن اليمني بحضور لجنة الأحزاب البرلمانية المختصة بالشأن اليمني ووزير الدولة للشئون الخارجية السيد الستر برت حيث تناول اللقاء الوضع السياسي وتأثيره على الاوضًاع الانسانية في اليمن.

وقدم الدكتور ياسين سعيد نعمان، سفير اليمن لدى بريطانيا، مداخلة أكدت على الترابط الوثيق بين الجوانب السياسية والإنسانية للأزمة، مبيناً الجهود التي بذلتها الحكومة الشرعيةً بقيادة الرئيس عبدربه منصور هادي لتخفيف المعاناة الانسانية والعمل من أجل تحقيق السلام الدائم الذي يحقق الاستقرار لليمن وذلك ببناء الدولة الديمقراطية، دولة المواطنة بنظامها المدني، لكل اليمنيين في مواجهة المشروع الطائفي الايراني الذي يستهدف تمزيق المنطقة بما في ذلك اليمن.

وتحدث في الندوة الوزير البريطاني "ألستر برت" عن جهود الحكومة البريطانية في إنهاء الحرب في اليمن وأشار الى لقاءاته المثمرة مع الرئيس هادي.

وكان السيد كيت فاز، عضو البرلمان البريطاني ورئيس لجنة الأحزاب البرلمانية، قد تحدث عن جهوداللجنة على الصعيد الانساني وانهاء معاناة الشعب من جراء استمرار الحرب.

* من محمد فضل مرشد

المزيد في أخبار وتقارير اللواء عرب يلتقي قيادة مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية التقى اللواء الركن/ حسين محمد عرب نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية ظهر الْيَوْمَ الأربعاء 25 اكتوبر الإخوة قيادة مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية،حيث شمل اللقاء برلمانيون وسياسيون بريطانيون يبحثون الأوضاع في اليمن عقدت في مبنى البرلمان البريطاني يوم الاربعاء ندوة سياسية شارك فيها عدد من البرلمانيين والمتخصصين بالشأن اليمني بحضور لجنة الأحزاب البرلمانية المختصة بالشأن قائد اللواء 115 مشاة يعقب لعدن الغد تلقت صحيفة "عدن الغد" تعقيبا من قيادة اللواء 115 مشاة الذي يقوده العميد الركن ناصر عبدربه الضمجي بخصوص خبر سابق بعنوان (منتسبو اللواء 115 بلودر يشكون استقطاع نصف