قائد اللواء 115 مشاة يعقب لعدن الغد

تلقت صحيفة "عدن الغد" تعقيبا من قيادة اللواء 115 مشاة الذي يقوده العميد الركن ناصر عبدربه الضمجي بخصوص خبر سابق بعنوان (منتسبو اللواء 115 بلودر يشكون استقطاع نصف مرتباتهم) .

وجاء في التعقيب

الاخ فتحي بن لزرق

رئيس تحرير صحيفة "عدن الغد" القراء

طالعنا في موقعكم الالكتروني منشور بعنوان (منتسبو اللواء 115 بلودر يشكون استقطاع نصف مرتباتهم) ونحب ان نوضح لصاحب المنشور ان هذا الادعاء بخصم نصف الراتب غير صحيح وحيث ولم يستلم يومنا هذا الاربعاء الموافق 25 اكتوبر الا المداومين وحرس المنشأت وجبهة ثرة ونقطة امحلحل وكل تلك القوة لم يتم الخصم عليهم الا الف ريال وهذا باوامر قيادة المنطقة فقط واستلم كل فرد 59 الف ريال اما من يشملهم الجزاءات فلم يتم الدفع لهم فمن اين جاء هذا الخبر بخصم نصف الراتب وحيث وهم لم يستلموا رواتبهم حتى الان .

ولذا علينا ان نوضح لموقع "عدن الغد" ان تلك المعلومات عار عن الصحة وارجوا التاكد من هذة المعلومات قبل نشرها وهذا لايساعد على الدفع بالجنود والافراد بالالتزام وحيث و استخدمنا كل الطرق لكي نقنعهم يداومون ودعوة المشائخ واعيان المنطقة والقيادات العسكرية والشخصيات الاجتماعية اكثر من ثلاثة اجتماعات وبحضور معظم مشائخ قرى ونواحي مديرية لودر وتم نشر ملصقات ومنشور في المواقع والصحف واجراءات مخففه لاعادة نشاط وعمل اللواء بالصورة الطبيعية وحث تلك الشخصيات على دفع ابنائهم للمداومة كبقية الالوية كون هناك اوامر وتوجيهات من قيادة المنطقة بانتشار اللواء في معظم ومداخل مدينة لودر والمواقع العسكرية كجبل يسوف الاستراتيجي واخيرآ تم التعهد في الراتب الاخير من قبل الافراد بانتظامهم للدوام والقيام بواجبهم في تنفيذ المهام وبصموا عليها واستلموا ولم يلتزموا بكل تعهد مما اعاقنا من الخروج والانتشار بحسب توجيهات المنطقة والان اتخدنا اجراءات بتوقيف عشرين الف لغير الملتزمين من رواتبهم ومن يلتزم بواجبه وعمله 15 يوم من حين استلامة راتبه يدفع له عشره ألف واذا تواصل انضباطة بقية الشهر تدفع له العشره الف الباقيه.

نرجو من صاحب المنشور وهو من الناس الذين يعملون على تدمير اللواء بارتباطات نعرفها وسننشرها وان يسهم بكتاباته الايجابية للحفاظ على هذا اللواء الذي يخدم هذة المنطقة لذا نرجوا نشر هذا التعقيب احقاقا للحق وانصافا للذين يسهرون في مواقع الشرف من الجنود الملتزمين في جبهة ثرة والمحلحل والمنشات والله الموفق...

قائد اللواء 115 مشاة

عميد ركن ناصر عبدربه الضمجي

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