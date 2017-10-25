استشهاد احد افراد المقاومة الجنوبية وجرح اخرين في المخا
افراد من المقاومة الجنوبية في جبهة المخا
الأربعاء 25 أكتوبر 2017 07:53 مساءً
المخا (عدن الغد) خاص:
المخا (عدن الغد) خاص:
افاد مصدر مسئول في جبهة المخا عن استشهد البطل قابوس احمدعلي المشولي برصاصة قناصة المليشيات الحوثية في محيط معسكر خالد بن الوليد.
واضاف المصدر عن اصابة كلآ من البطل مجاهد هواش البوكري ومنيف دحيم المشولي وعلي عبدة علواني المشولي بجروح وصفت بالطفيفة في جبهة المخاء.
ويعتبر الشهيد قابوس من ابناء مديرية المضاربة منطقة ملبية وهو وزملائه المصابين من الافراد المرابطين في جبهة المخا ومن المقاتلين المنضمين لكتائب حمدي شكري.
*من انعم الزغير البوكري
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