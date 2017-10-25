مقتل عدد من الحوثيين باستهداف المقاومة الجنوبية موقعهم شرق باب المندب

استهدف ابطال المقاومة الجنوبية بجبهة باب المندب موقعا عسكريا لمليشيات الحوثي مما اسفر عن مقتل عدد منهم.

وأطلق أبطال المقاومة الجنوبية والجيش الوطني في جبهة باب المندب صاروخا حراريا على ميليشيا الحوثي وعفاش المتمركزة في جبال العمري( تبة الشهداء) .



وبحسب حساب المركز الاعلامي لجبهة باب المندب فقد استهدف الصاروخ الحراري سلاح B10 وتم تدميره بعد أن وضعته ميليشيا الحوثي وعفاش على قمة التبة.

ومؤخرا استهدف ابطال المقاومة عددا من مواقع مليشيات الحوثي في جبال العمري بجبهة باب المندب.