جامعة (بار أيلان) في تل ابيب تعقد مؤتمر خاص عن حياة ونمو وتطور المجتمع اليهودي في عدن

عقد في جامعة (بار أيلان) في تل أبيب يوم أمس الثلاثاء مؤتمر خاص عن حياة ونمو وتطور المجتمع اليهودي في عدن، نظمه مركز دحان للبحوث والدراسات، بحضور جمع غفير تجاوز الثلاثمائة شخص من مختلف أطياف المجتمع اليهودي من باحثين وأكاديميين وأبناء عدن اليهود، وعدد من المتخصصين بالتاريخ اليهودي.

وتطرق المؤتمر إلى العديد من الموضوعات والقضايا الهامة والدراسات المثيرة للاهتمام الغير معروفة لدى الكثيرين عن حياة المجتمع اليهودي في عدن.

وقد أفاد البروفسور في جامعة تل أبيب ومدير متحف عدن داني جولد سميث، بأن العديد من المراكز العلمية والجامعات تعقد ندوات ومؤتمرات تتعلق بيهود اليمن، ولكن هذه هي المرة الأولى التي يعقد فيها مؤتمر خاص يتحدث عن تاريخ يهود عدن وعن عاداتهم وتقاليدهم.