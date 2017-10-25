نائب وزير التعليم الفني يناقش سبل الارتقاء بقدرات الشباب مع منسقية برنامج العمل الدولية

التقى صباح اليوم الاربعاء الموافق 25/10/2017 م نائب وزير التعليم الفني والتدريب المهني الاستاذ عبدربه المحولي بمنسقية برامج العمل الدولية الاستاذ علي رهاق والاستاذة نجيبه النجار في مكتب نائب الوزير الكائن بخور مكسر .. وقد ناقش الحاضرون مشروع تعزيز قدرات المجتمعات المحلية عند الازمات وذلك من خلال تدريب وتاهيل الشباب في سوق العمل الغير منظم.. والمشروع قد حدد في كل من محافظة ( ابين - لحج- حجه- الحديده) وسيتم التدريب والتاهيل في عدد من المجالات هي ( ميكانيكا سيارات - كهرباء - لحام - تبريد - خياطة وتطريز) وفق احتياجات سوق العمل.

وقد اكد معالي نائب وزير التعليم الفني الاستاذ عبدربه غانم المحولي: ان وزارة التعليم الفني والتدريب المهني مستعده في التعاون لانجاح البرنامج وتقديم كافة الدعم لتمكن الشباب من الحصول على التدريب اللازم لتاهيلهم حتى يتمكنوا من الحصول على الوظائف المناسبة ..وتم الاتفاق على توسيع التعاون في مجالات غدة مستقبلا.

حضر اللقاء كلا من :وكيل قطاع المعايير الاستاذ/ احمد كليب. ومستشار الوزارة الاستاذ/ عصام عبده علي. ووكيل قطاع التخطيط والمشاريع الاستاذ محمد خليفة ووكيل قطاع سوق العمل الاستاذ/ موال علوانالشعبي ومدير عام التوصيف الاستاذ / عمر الخضيري..ومديرعام العلاقات العامه والاعلام الاستاذ / عيدروس محمد ثابت



*من انعم الزغير البوكري