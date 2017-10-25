رئيس مجلس الوزراء يلتقي محافظ أبين واللقاء يتمخض عنه التوجيه بعدد من المشاريع التنموية

التقى رئيس مجلس الوزراء احمد عبيد بن دغر محافظ محافظة ابين اللواء الركن ابو بكر حسين سالم وبحضور نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخدمة المدنية عبدالعزيز جباري ووزير الثروة السمكية فهد سليم كفاين.

وناقش اللقاء عدد من المواضيع المتعلقه باوضاع المحافظة والجهود الجارية للارتقاء بمستوئ الخدمات ورفع وتائر التنمية في جميع القطاعات والتغلب على اثار الحرب التي شهدتها في عامي 2011م و 2015 الظالمة التي شنتها العصابات الخارجة على القانون ومليشيات الحوثي وصالح الانقلابيه المتمرده.

وأشاد رئيس الوزراء بالجهود الجباره والمخلصه التي تقوم بها قيادة السلطة المحلية في ادارة عجلة التنمية والانتصارات على صعيد دحر العناصر الخارجة على القانون واعادة الحياة للقضاء والنيابة والارتقاء بمستوى الاداء الامني واعادة انتشار قوات الجيش والامن في جميع مديريات المحافظة. واعادة تأهيل مرافق ومؤسسات الدولة.

من جانبه عبر محافظ ابين عن امتنانه الكبير للدعم والاهتمام الذي يوليه دولة رئيس مجلس الوزراء لمحافظة ابين ومن خلال الزيارتين الاخيريتين لابين واعتماده لعدد من المشاريع الهامة وفي مقدمتها مشروع بناء محطة للكهرباء بقدرة 30 ميجا وبكلفة 35 مليون دولار بتمويل حكومي واعادة تأهيل عدد من المشاريع الهامة.

هذا وقد نتج عن اللقاء توجيهات رئيس الوزراء باعتماد كاسر امواج وموقع بحري في احور التوجيه لشركة النفط باعتماد 400 لتر شهريا لصالح جمعيات الصيادين بالمحافظة التوجيه باعادة تأهيل اللسان البحري لمدينة شقرة واعتماد مشروع للصرف الصحي في حافة البقر بمدينة الحصن بمديرية خنفر.