الوزير باعوم يلتقي بإدارة مشروع مكافحة حمى الضنك الممول من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية
(عدن الغد) خاص:
أثناء الزيارة التي قامت بها إدارة مشروع مكافحة حمى الضنك الممول من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية والشريك المنفذ مؤسسة العون للتنمية، تم اللقاء بمعالي الاخ د ناصر محسن باعوم بوزير الصحة العامة والسكان والاخ د علي احمد الوليدي وكيل وزارة الصحة لقطاع الرعاية الصحية الاولية لاطلاعهم على سير العمل في المشروع.
وأثناء اللقاء استعرض د.باهشم التقرير المرحلي للمشروع والانشطة التي تم تنفيذها حتى الان في 44 مديرية مستهدفة في ست محافظات هي حضرموت وعدن وشبوة ولحج وتعز والحديدة ومدى الاثر الكبير للمشروع في الحد من انتشار مرض حمى الضنك من خلال الاحصائيات المسجلة في انخفاض حالات الوفيات والاصابة مقارنة بالاعوام الماضية الامر الذي يدعو لضرورة استمرارية المشروع للعام القادم ليشمل عدد اكبر من المحافظات والمديريات المستهدفة كما اعطى شرحا موجزا لقيادة الوزارة عن مدى قدرة وتعاون مكاتب الصحة محاور الملاريا على تنفيذ المشروع في هذة المحافظات.
وبدوره أشاد كل من الوزير باعوم ووكيل الوزارة بهذا العمل الجبار الذي رفد المنشئأت الصحية بالمواد اللازمة للمكافحة والتي تمثلت في إيجاد بنية تحتيه من خلال توفير المرشات والمبيدات وأدوات السلامة إضافة إلى الأدوية والمستلزمات الطبية والمحاليل المخبرية الأمر الذي سيكون له دوراً كبيراً في مواجهة أي وباء محتمل، راجياً ومطالباً بإستمرار المشروع لفترة قادمة ضمن المشاريع التي يقدمها مركز الملك سلمان للقطاع الصحي في اليمن.
كما تقدم بالشكر لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية وشريك التنفيذ مؤسسة العون للتنمية وادارة المشروع على حرصهم الشديد ومتابعتهم المستمرة في تنفيذ المشروع وفق البروتوكول الموقع مع الوزارة والتي نصت على التعاون المشترك بما يخدم العملية الصحية.
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