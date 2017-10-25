عاجل: السعودية تصنف 11 يمنيا ومؤسستين على لائحة الإرهاب
عدن (عدن الغد) وكالات:
صنفت المملكة العربية السعودية والدول المشاركة في المركز الدولي لاستهداف تمويل الإرهاب كيانين يمنيين و11 شخصا كقادة وممولين وداعمين لتنظيم القاعدة وتنظيم "داعش" الإرهابي.
تأتي هذه الإجراءات كخطوة أولى للمركز الدولي لاستهداف تمويل الإرهاب والذي أعلن عن توقيع اتفاقيته في 21 مايو/ أيار الماضي.
وسيتم فرض جزاءات على تلك الأسماء والكيانات من بينها تجميد الأصول داخل المملكة وحظر الانخراط في أي تعاملات معها داخل المملكة.
ونشرت وكالة الأنباء السعودية "واس" قائمة بأسماء الأشخاص والكيانات وجاءت كالآتي:
1 — نايف صالح سالم القيسي يمني الجنسية
2 — عبدالوهاب محمد عبدالوهاب الحميقاني يمني الجنسية
3 — هاشم محسن عيدروس يمني الجنسية
4 — نشوان العدني يمني الجنسية
5 — خالد عبدالله صالح المرفدي يمني الجنسية
6 — سيف الرب سالم الحيشي يمني الجنسية
7 — عادل عبده فاري عثمان الذهباني يمني الجنسية
8 — رضوان قنان (رضوان محمد حسين قنان) يمني الجنسية
9 — والي نشوان اليافعي يمني الجنسية
10 — خالد سعيد غابش العبيدي يمني الجنسية
11 — بلال علي الوافي يمني الجنسية
12 — جمعية الرحمة الخيرية اليمن
13 — سوبرماركت الخير اليمن
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