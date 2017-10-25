بدء مهرجان للمجلس الانتقالي بالمكلا بمشاركة قياداته

مقالات الرأي

صالح الجبواني الأقليم الشرقي (حضرموت).. عنوان المستقبل الصراع الجاري في اليمن، والحرب الشرسة التي تُخاض، والمجالس التي أنشئت من سياسي صنعاء إلى (إنتغالي) عدن كلها

سالم محمد سعيد قبائل عبدربه واخطاء الانتقالي! لاتستطيع ان تنكر ثقافة التبعية الفردية في مجتمعنا الجنوبي كغيره من المجتمعات العربية التي نشإت فيها

نبيل محمد العمودي سر حبي فيك غامض! العلاقة بين الأرض و الإنسان علاقة غير مفهومة لكثير من الناس.. العقل البشري العادي يتفهم و يستوعب علاقات

عبد الكريم سالم السعدي وحدة القوى الجنوبية هي الخيار الأعقل .. الإمعان في الخطأ لن يقود إلا إلى المزيد من الانقسام والتشظي والتباعد والاحتقان ومن الحكمة والفطنة أن تشكل

علي محمد جارالله يا صاحبي الجنوبي ... نحتاج للتعقل قلت لصاحبي الجنوبي: انتم لا تملكون خبرات الكتالونيين في إدارة إقليمهم، و لا تملكون خبرات الأكراد في إدارة

حسن العجيلي الذين يسوقون الوهم لشعوبهم لن ينجوا من لعنة التأريخ ؟!!! لقد سمانا الغرب بالعالم الثالث بعد الحرب العالمية الثانية وخلال تقسيم المصالح بين القطبين في العالم وليس

بلال غلام حسين سوق الطويل وحكومة البهائم..!! أتعجبت اليوم وأنا أشوف طقمين للشرطة العسكرية وأعداد من جنودها منتشرين في شارع السوق الطويل بعد إغلاقه بحجة

صالح علي الدويل باراس الانتقالي... رمزية عزان ..اجتثاث الارهاب ◀ احتفال مفصلي اليوم في عزان لتدشين القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي..وكأني بها أرضا وشعبا تردد

ماجد الشعيبي عيدروس في شبوة : مشهدان.. ورسالتان ! في نهاية العام ٢٠١٤ ، قرر الرجل المحكوم عليه بالاعدام ان يتحدى كل المصاعب الامنية ليزور ثاني اكبر محافظات