بدء مهرجان للمجلس الانتقالي بالمكلا بمشاركة قياداته

الصراع الجاري في اليمن، والحرب الشرسة التي تُخاض، والمجالس التي أنشئت من سياسي صنعاء إلى (إنتغالي) عدن كلها
لاتستطيع ان تنكر ثقافة التبعية الفردية في مجتمعنا الجنوبي كغيره من المجتمعات العربية التي نشإت فيها
العلاقة بين الأرض و الإنسان علاقة غير مفهومة لكثير من الناس..
العقل البشري العادي يتفهم و يستوعب علاقات
الإمعان في الخطأ لن يقود إلا إلى المزيد من الانقسام والتشظي والتباعد والاحتقان ومن الحكمة والفطنة أن تشكل
قلت لصاحبي الجنوبي: انتم لا تملكون خبرات الكتالونيين في إدارة إقليمهم، و لا تملكون خبرات الأكراد في إدارة
لقد سمانا الغرب بالعالم الثالث بعد الحرب العالمية الثانية وخلال تقسيم المصالح بين القطبين في العالم وليس
أتعجبت اليوم وأنا أشوف طقمين للشرطة العسكرية وأعداد من جنودها منتشرين في شارع السوق الطويل بعد إغلاقه بحجة
◀ احتفال مفصلي اليوم في عزان لتدشين القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي..وكأني بها أرضا وشعبا تردد
في نهاية العام ٢٠١٤ ، قرر الرجل المحكوم عليه بالاعدام ان يتحدى كل المصاعب الامنية ليزور ثاني اكبر محافظات
لا أدري من أين حصلنا على جينات (الغباء) الذي بات يسيطر على الكثير من النخب السياسية في الجنوب, ولا أدري من أين
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