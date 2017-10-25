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أخبار وتقارير

بدء مهرجان للمجلس الانتقالي بالمكلا بمشاركة قياداته

الأربعاء 25 أكتوبر 2017 04:41 مساءً
المكلا ((عدن الغد) خاص:

اقام المجلس الانتقالي بمحافظة حضرموت عصر يوم الاربعاء مهرجانا جماهيريا بمشاركة قياداته .

واقيم المهرجان الجماهيري وسط ساحة مدينة المكلا.

والقيت في المهرجان الجماهيري عدد من الكلمات السياسية لقيادات من المجلس.


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