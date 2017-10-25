الربيزي: بن بريك لم يسيء لأبين مطلقا
عدن((عدن الغد) خاص:
قال السياسي الجنوبي احمد الربيزي ان عضو المجلس الانتقالي الجنوبي احمد بن بريك لم يسيء لمحافظة ابين بالمطلق.
ودافع الربيزي عن بن بريك في وجه الاتهامات التي طالته مؤخرا مؤكدا انه يضم صوته الى جانب صوت بن بريك.
واضاف قائلا :"لم أجد في ما قاله اللواء الركن أحمد سعيد البريك عضو المجلس الانتقالي الجنوبي ما يسئ إلى محافظتي الغالية ابين ولا لأبنائها مطلقا .
وانني هنا أعلنها للملا بأنني أضم صوتي إلى صوت القائد "اللواء بن بريك" في ما قاله "بان هؤلاء الإرهابيون سيندمون" ونؤكد نحن ابناء أبين المتضررين من الإرهاب أكثر من غيرنا أعني نحن من فقدنا اعزائنا واخوتنا ممن اغتالتهم أيادي الإرهاب بأن كلام القائد بن بريك كلام مسئول ونؤيده تماما.
كما نؤكد أن من روج بأن "بن بريك" استهدف أبين فإنه إنما ينطلق من أهداف سياسية خطيرة واجندة تهدف إلى إفشال الجنوب وثورته وتشكك بمصداقية القيادات الجنوبية التي منحها شعب الجنوب ثقته .
ونؤكد بأننا في أبين جزء من القوى الحية التي ترفض الإرهاب وتكافحه ليس على مستوى الوطن (الجنوب) الغالي فحسب بل على مستوى الإقليم والعالم .
- الرجاء عدم إرسال التعليق أكثر من مرة كي لا يعتبر سبام
- الرجاء معاملة الآخرين باحترام.
- التعليقات التي تحوي تحريضاً على الطوائف ، الاديان أو هجوم شخصي لن يتم نشرها