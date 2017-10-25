المصعبي : المؤتمر والاصلاح يحاولان استنساخ كيانات سياسية جنوبية تحت شعارات (التحرير والاستقلال)

حذر السياسي الجنوبي علي المصعبي من عمليات سياسية يقوم بها حزبي الاصلاح والمؤتمر في محالة لاستنساخ كيانات سياسية وتقديمها على انها ممثلة للحراك الجنوبية والقضية الجنوبية .

وقال المصعبي في تصريح لصحيفة "عدن الغد" انه حان الوقت ان يقر الجميع ان حزب المؤتمر الشعبي العام يحاول تقديم نفسه في الجنوب عبر كيانات سياسية تدعي انها جنوبية وتناضل لاجل الجنوب .

واضاف بالقول :" ومثلما يعمل المؤتمر يعمل الاصلاح عبر تقديم نفسه عبر كيانات سياسية جنوبية اخرى لا صلة بها بالجنوب وقضيته.

وحذر المصعبي من محاولة اختطاف القضية الجنوبية من قبل هذه الكيانات مشيرا الى ان النتيجة في الختام هو وجود كيانات هجينة ستخدم الاطراف التي تحتل الجنوب وتعبث به منذ سنوات .

ودعا المصعبي الى عدم الانخداع بما يرفع من شعارات استقلال وتحرير من قبل اطراف على صلة وثيقة بهذه الاحزاب .

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