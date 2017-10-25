صورة من اللقاء يوم الاربعاء -عدن الغد

عقدت قيادات المجلس الانتقالي الجنوبي يوم الاربعاء لقاءا مجتمعيا بنشطاء وشخصيات اجتماعية من حضرموت بمدينة المكلا عاصمة المحافظة .

وفي اللقاء الذي عقد باحدى القاعات العامة وعقد بغياب محافظ حضرموت اللواء فرج البحسني القيت عدد من الكلمات لقيادات في المجلس التي استعرضت نشاطها وتوجهها السياسي للفترة المقبلة .

وشددت قيادات المجلس على استمرار نشاطه السياسي بزخم اكبر .

والقيت في اللقاء عدد من الكلمات بينها كلمة لرئيس المجلس عيدروس الزبيدي وعدد أخر من القيادات.

المزيد في أخبار وتقارير الزبيدي : النخبة ستبسط سيطرتها على وادي حضرموت وسندعم ذلك والجنوب دولة (فيدرالية) قال اللواء عيدروس الزبيدي وهو رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي ان قوات النخبة الحضرمية ستيسطر على وادي حضرموت خلال الفترة القادمة مؤكدا دعم المجلس الانتقالي الجنوبي لقاء مجتمعي للمجلس الانتقالي بالمكلا والبحسني يتخلّف عقدت قيادات المجلس الانتقالي الجنوبي يوم الاربعاء لقاءا مجتمعيا بنشطاء وشخصيات اجتماعية من حضرموت بمدينة المكلا عاصمة المحافظة . وفي اللقاء الذي عقد باحدى القاعات شيخ قبلي بشبوة: المجلس الانتقالي لم يطرح في قوائمه مدينة عزان وتجاهل (ابنائها) قال الشيخ القبلي البارز بمحافظة شبوة علي الجساري لسودي ان المجلس الانتقالي لم يطرح في قوائمه مدينة عزان وتجاهل ابنائها. وقال الجساري في تصريح خاص لــ"عدن الغد"