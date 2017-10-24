علي جار الله :على بن بريك الاعتذار لأبين واهلها

قال الكاتب والمحلل السياسي الجنوبي علي جار الله انه يتوجب على عضو المجلس الانتقالي الجنوبي احمد بن بريك ان يعتذر لمحافظة ابين وابنائها بعد اتهامه لابنائها بالارهاب .

وقال "جار الله" ان حديثك بن بريك هذا لا يصب في صالح المجلس الانتقالي، و على المجلس الانتقالي التصريح بأن هذا ليس موقفهم.

مضيفا بالقلو :" السيد بن بريك، يبدو لي انك إما تخطط لمشاكل قادمة في الجنوب، و إما انك تجهل مبادئ السياسة، و إما انك تريد إنفسام الإنتقالي.

وتابع قائلا :" عزيزي بن بريك حديثك عن ابين جاء بغير محله، و بلا بريك،

فإذا كان إختلافك مع الرئيس هادي هو ما دعاك لذلك، فانصحك بالاعتذار

لأبين و أهل ابين فورا، لاننا بالمقابل لن نقبل من الرئيس ان يهين محافظة حضرموت، و أهلها.

حديثك هذا لا يصب في صالح المجلس الانتقالي، و على المجلس الانتقالي التصريح بأن هذا ليس موقفهم.

السيد بن بريك، يبدو لي انك إما تخطط لمشاكل قادمة في الجنوب، و إما انك تجهل مبادئ السياسة، و إما انك تريد إنفسام الإنتقالي.

أهل الجنوب لا يسمحون لأي انسان كان من كان أن يهين اي محافظة فيها، و ليس أبين فقط.

إعتذر فورا، و هذا لمصلحتك و مصلحة الإنتقالي، و مصلحة الجنوب.

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