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علي جار الله :على بن بريك الاعتذار لأبين واهلها

الثلاثاء 24 أكتوبر 2017 10:15 مساءً
عدن((عدن الغد) خاص:

قال الكاتب والمحلل السياسي الجنوبي علي جار الله انه يتوجب على عضو المجلس الانتقالي الجنوبي احمد بن بريك ان يعتذر لمحافظة ابين وابنائها بعد اتهامه لابنائها بالارهاب .

وقال "جار الله" ان حديثك بن بريك  هذا لا يصب في صالح المجلس الانتقالي، و على المجلس الانتقالي التصريح بأن هذا ليس موقفهم.

مضيفا بالقلو :" السيد بن بريك، يبدو لي انك إما تخطط لمشاكل قادمة في الجنوب، و إما انك تجهل مبادئ السياسة، و إما انك تريد إنفسام الإنتقالي.

وتابع قائلا :" عزيزي بن بريك حديثك عن ابين جاء بغير محله، و بلا بريك،

فإذا كان إختلافك مع الرئيس هادي هو ما دعاك لذلك، فانصحك بالاعتذار

لأبين و أهل ابين فورا، لاننا بالمقابل لن نقبل من الرئيس ان يهين محافظة حضرموت، و أهلها.

حديثك هذا لا يصب في صالح المجلس الانتقالي، و على المجلس الانتقالي التصريح بأن هذا ليس موقفهم.

السيد بن بريك، يبدو لي انك إما تخطط لمشاكل قادمة في الجنوب، و إما انك تجهل مبادئ السياسة، و إما انك تريد إنفسام الإنتقالي.

أهل الجنوب لا يسمحون لأي انسان كان من كان أن يهين اي محافظة فيها، و ليس أبين فقط.

إعتذر فورا، و هذا لمصلحتك و مصلحة الإنتقالي، و مصلحة الجنوب.

 

 


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