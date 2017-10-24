علي جار الله :على بن بريك الاعتذار لأبين واهلها
عدن((عدن الغد) خاص:
قال الكاتب والمحلل السياسي الجنوبي علي جار الله انه يتوجب على عضو المجلس الانتقالي الجنوبي احمد بن بريك ان يعتذر لمحافظة ابين وابنائها بعد اتهامه لابنائها بالارهاب .
وقال "جار الله" ان حديثك بن بريك هذا لا يصب في صالح المجلس الانتقالي، و على المجلس الانتقالي التصريح بأن هذا ليس موقفهم.
مضيفا بالقلو :" السيد بن بريك، يبدو لي انك إما تخطط لمشاكل قادمة في الجنوب، و إما انك تجهل مبادئ السياسة، و إما انك تريد إنفسام الإنتقالي.
وتابع قائلا :" عزيزي بن بريك حديثك عن ابين جاء بغير محله، و بلا بريك،
فإذا كان إختلافك مع الرئيس هادي هو ما دعاك لذلك، فانصحك بالاعتذار
لأبين و أهل ابين فورا، لاننا بالمقابل لن نقبل من الرئيس ان يهين محافظة حضرموت، و أهلها.
حديثك هذا لا يصب في صالح المجلس الانتقالي، و على المجلس الانتقالي التصريح بأن هذا ليس موقفهم.
السيد بن بريك، يبدو لي انك إما تخطط لمشاكل قادمة في الجنوب، و إما انك تجهل مبادئ السياسة، و إما انك تريد إنفسام الإنتقالي.
أهل الجنوب لا يسمحون لأي انسان كان من كان أن يهين اي محافظة فيها، و ليس أبين فقط.
إعتذر فورا، و هذا لمصلحتك و مصلحة الإنتقالي، و مصلحة الجنوب.
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