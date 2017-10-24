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بن سلمان: السعودية ستعود إلى الإسلام المنفتح

الثلاثاء 24 أكتوبر 2017 08:04 مساءً
المصدر: وكالة الأنباء السعودية

أكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الثلاثاء أن المملكة "ستعود إلى ما كانت عليه من الإسلام الوسطي والمعتدل والمنفتح"، مشيرا إلى أن القيادة الجديدة تعمل للقضاء على "الأفكار المدمرة".

وأضاف بن سلمان خلال مشاركته في جلسة حوارية ضمن اليوم الأول من منتدى "مبادرة مستقبل الاستثمار" الذي تستضيفه الرياض حتى الخميس "لن نضيع 30 عاما أخرى في التعامل مع الأفكار المتطرفة".

 

وأردف قائلا بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السعودية "سنقضي على أصحاب الأفكار المتطرفة وسنعيش حياة طبيعية". وأشار إلى أن "مشروع الصحوة" لم يظهر في المملكة "إلا بعد عام 1979".

 

وعلى الصعيد الاقتصادي، أعلن بن سلمان الذي يشغل منصب رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة إطلاق مشروع "نيوم" لبناء منطقة اقتصادية ضخمة في شمال غرب المملكة.

وقال في هذا الإطار خلال المنتدى إن "نيوم" "هو للحالمين فقط"، مؤكدا أن "لدينا العزيمة للانتقال من العالم الحالي إلى عالم أفضل".

وأوضح أن المستثمرين ورجال الأعمال المشاركين في نيوم سيساهمون في صياغة أنظمة المشروع. وقال "سنجمع المبدعين والموهوبين من كل العالم لصنع شيء مختلف".

ويأتي "نيوم" في إطار التطلعات لرؤية 2030 التي تتركز على تطوير مصادر بديلة للبترول والاعتماد على خصخصة الاقتصاد السعودي ومصادر التنمية المستدامة.

وكان القائمون على مشروع نيوم قد كشفوا أنه سيعمل على جذب الاستثمارات الخاصة والشراكات الحكومية على أن يتم دعمه من قبل المملكة بأكثر من 500 مليار دولار خلال الأعوام القادمة وأن ينتهي العمل من المرحلة الأولى منه في عام 2025.


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بن سلمان: السعودية ستعود إلى الإسلام المنفتح
أكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الثلاثاء أن المملكة "ستعود إلى ما كانت عليه من الإسلام الوسطي والمعتدل والمنفتح"، مشيرا إلى أن القيادة الجديدة تعمل




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