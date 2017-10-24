MTN
مؤسسة عدن الغد للإعلام | من نحن | هيئة التحرير | اتصل بنا | ارسل خبر | نسخة الموبايل | نسخة القديمة | آخر تحديث للموقع الثلاثاء 24 أكتوبر 2017 09:15 مساءً
المزيد من اختيار المحرر

  

عناوين اليوم
الرئيسية أخبار وتقارير رئيس وعدد من قيادات المجلس الانتقالي يصلون المكلا بموكب غير مسبوق
أخبار وتقارير

رئيس وعدد من قيادات المجلس الانتقالي يصلون المكلا بموكب غير مسبوق

الثلاثاء 24 أكتوبر 2017 08:02 مساءً
المكلا ( عدن الغد ) خاص :

وصل رئيس هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي القائد اللواء عيدروس قاسم الزُبيدي ومعه عدد من أعضاء المجلس، مساء اليوم، إلى محطته الثانية مدينة المكلا عاصمة محافظة حضرموت، في موكب ضخم وغير مسبوق ووسط استقبال شعبي كبير.

 

وجاء وصول القائد الزُبيدي وأعضاء هيئة رئاسة المجلس الانتقالي إلى المكلا، عقب زيارة محافظة شبوة وتدشين الجمعية الوطنية والقيادة المحلية للمجلس، وذلك في إطار برنامج زيارة قيادة المجلس الانتقالي التي تشمل عدد من محافظات الجنوب.

 

وشمل أعضاء المجلس المرافقين للواء الزُبيدي، كل من الشيخ صالح بن فريد العولقي، واللواء الركن أحمد سعيد بن بريك، وأحمد لملس، وعضو المجلس رئيس الدائرة المالية بالمجلس المهندس عدنان الكاف، وفضل الجعدي، واللواء سالم السقطري، والعميد طيار ناصر السعدي، وعضو المجلس الناطق الرسمي للمجلس سالم ثابت العولقي وعضوة المجلس رئيسة دائرة الحقوق والحريات المحامية نيران سوقي.

 

وسار الموكب الضخم لقيادة المجلس الانتقالي الجنوبي انطلاقاً من مدينة عزان مروراً بمنطقتي بلحاف وبئر علي في شبوة، وواصل الموكب طريقه مروراً بعدد من المناطق والمدن صوب مدينة المكلا، وسط ترحيب شعبي من السكان والأهالي.

 

المزيد في أخبار وتقارير
أفراد شرطة الدوريات وأمن الطرق فرع لحج يشكون خصميات من مرتبهم
شكا أفراد شرطة الدوريات وأمن الطرق(النجدة) فرع لحج خصم مبلغ مالي وقدره عشرة آلاف ريال على كل فرد . وأفاد أفراد في شرطة الدوريات وأمن الطرق فرع لحج بأن البعض منهم
فيديو : تصريحات مسيئة لبن بريك يتهم فيها ابناء ابين بالإرهاب تثير حالة من (الاستياء)
اثارت تصريحات مصورة لعضو المجلس الانتقالي الجنوبي احمد بن بريك واتهم فيها ابناء ابين بانهم يمارسون الارهاب حالة من الجدل السياسية . وكان "بن بريك" يتحدث خلال فعالية
بن سلمان: السعودية ستعود إلى الإسلام المنفتح
أكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الثلاثاء أن المملكة "ستعود إلى ما كانت عليه من الإسلام الوسطي والمعتدل والمنفتح"، مشيرا إلى أن القيادة الجديدة تعمل


تعليقات القراء
284130
[1] المنظر العام يوحي بأن القضية تتلخص بإستعراض زعامات
الثلاثاء 24 أكتوبر 2017
سامي | عدن
وكأنني أنظر لصورة تاريخية من عهد علي عنتر وسالمين نحن أشبالك وأفكارك لنا مصباح. بس نرجو ألا يكون مصير عيدروس كمصير القائدين السابقين. نشتي واحد زعيم جنوبي عاقل كفايانا شلالين ومجانين.



شاركنا بتعليقك

شروط التعليقات
- جميع التعليقات تخضع للتدقيق.
- الرجاء عدم إرسال التعليق أكثر من مرة كي لا يعتبر سبام
- الرجاء معاملة الآخرين باحترام.
- التعليقات التي تحوي تحريضاً على الطوائف ، الاديان أو هجوم شخصي لن يتم نشرها
الأيام
مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

الأكثر قراءة
البخيتي: رأس صالح أينع وحان قطافه
بشرى سارة للمغتربين اليمنيين في السعودية
تفاصيل مشروع مسودة اتفاق الفرقاء السياسيين في اليمن .. من سيخلف هادي ؟
حمود المخلافي يدعو ابناء تعز للإنسحاب من جبهات الشرعية بمأرب
عاجل.. صدور قرارين جمهوريين
مقالات الرأي
قلت لصاحبي الجنوبي: انتم لا تملكون خبرات الكتالونيين في إدارة إقليمهم، و لا تملكون خبرات الأكراد في إدارة
لقد سمانا الغرب بالعالم الثالث بعد الحرب العالمية الثانية وخلال تقسيم المصالح بين القطبين في العالم وليس
أتعجبت اليوم وأنا أشوف طقمين للشرطة العسكرية وأعداد من جنودها منتشرين في شارع السوق الطويل بعد إغلاقه بحجة
  ◀ احتفال مفصلي اليوم في عزان لتدشين القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي..وكأني بها أرضا وشعبا تردد
  في نهاية العام ٢٠١٤ ، قرر الرجل المحكوم عليه بالاعدام ان يتحدى كل المصاعب الامنية ليزور ثاني اكبر محافظات
لا أدري من أين حصلنا على جينات (الغباء) الذي بات يسيطر على الكثير من النخب السياسية في الجنوب, ولا أدري من أين
• الناس جائعون والحوثيون -المسؤولين والمشرفين- يقومون بعمليات شراء لمنازل وفلل ويشيدون عمارات في صنعاء
ما ان تأتي الساعة التاسعة حتى يبدأ المهتمون بالشأن اليمني بالضغط على زر استقبال قناة اليمن الفضائية بحثا عن
إن تقل لي :هل التحالف  سيحافظ على الوحدة اليمنية؟ سأقول لك: نعم .وإن تقل: هل  سيفصل الجنوب ؟ سأقول أيضا
قصة اقليم كتالونيا الاسباني ، يصعب وجزها بتاريخ أو حدث أو سبب بعينه ، إذ أنها مزيج متعدد الاوجه والفصول
اقرأ المزيد من المقالات
-
اتبعنا على فيسبوك
كاريكاتير
شاهد المزيد من الكاريكاتير
صور
شاهد المزيد من الصور
مناسبات
« المحولي » يُهَنِّئ « قاسم » بتعيينه رئيساً للهيئة العامة لرعاية أسر الشهداء و الجرحى و مناضلي الثورة اليمنية
افراح ال السياري
وفيات
رئيس الوزراء يبعث برقية عزاء في وفاة الزامكي
صبرا آل المقفعي
جميع الحقوق محفوظة لـ [عدن الغد] ©2017