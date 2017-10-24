بن مبارك ينفي وجود أي اتفاقيات سلام باليمن خارجة عن المرجعيات الثلاث
الثلاثاء 24 أكتوبر 2017 06:29 مساءً
(عدن الغد) خاص:
(عدن الغد) خاص:
نفى السفير اليمني في واشنطن الدكتور / احمد عوض بن مبارك صحة التسريبات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي حول اتفاقيات السلام في اليمن .
وقال السفير أحمد بن مبارك في تغريدة له على الموقع المصغر تويتر التسريبات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي من مشاريع واتفاقيات للسلام لا أساس لها من الصحة.
وأكد السفير اليمني بواشنطن أن لا تسويات جديدة في اليمن، إلا وفقاً للمرجعيات الثلاث .
وجاء في تغريدة بن مبارك :"كل ما يتم تداوله مؤخرا في الواتساب وبعض المواقع من مشاريع واتفاقيات للسلام لا أساس له من الصحة ، لا حل الا وفقا للمرجعيات الثلاث . #اليمن".
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