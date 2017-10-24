

حذر الكاتب والسياسي علي البخيتي، الرئيس السابق علي عبد الله صالح، من قيام الحوثيين بتصفيته، في أي لحظة.

وقال البخيتي في سلسلة تغريدات على حسابه بموقع "تويتر"، إنه من الغباء أن يركن "صالح" على تطمينات "صالح الصماد" القيادي الحوثي، معتبرا إياه مجرد "كوز مركوز"، لا تأثير له على قرارات الحوثيين.

وأضاف البخيتي، أن الحوثيين قد يقتحمون مقر صالح ويفتكون به في أي لحظة، لافتا إلى أنهم لن يقبلوا بشريك على المستوى السياسي، فكيف سيقبلون بشريك على المستوى الأمني أو العسكري.

وشدد البخيتي، على أن "صالح" قد يلقى نفس مصير القذافي أو حسني مبارك، داعيا إياه إلى تحديد وضعه قبل فوات الأوان.

وقال البخيتي: "رأس صالح أينع وحان قطافه من الحوثيين"، لافتا إلى أن هذا الأمر أحد شروط التسوية السياسية المقبلة.

وأشار إلى أن "التحالف العربي يريد التفاوض مع رأس واحد؛ وصالح فشل أن يكون هذا الرأس، ما يعني أن الحوثيين قد يلجئوا لتصفيته".

وأَضاف: "ما لم ينهي صالح هذا التضاد مع الحوثيين فإن مصيره القتل أو الاعتقال؛ إما أن يسلم لهم ما بقي بيده ويعيش مواطن بلا طموح أو يواجههم أو يرحل".

ونوه إلى أن الحوثيين، هاجموا بالأمس "طارق صالح"، وقبله كادوا أن يقتلوا "صلاح"، نجل "صالح"، واليوم يحاصرون منزل نجله "أحمد علي"، وقريبا سيفتكون به شخصيا، بينما هو يضحك على نفسه بأن كل شيء على ما يرام.

واختتم البخيتي حديثه بالقول: "سيبقى صالح يتذاكى ويتهرب من مواجهة الإشكالات الحقيقية مع الحوثيين حتى يقع الفأس بالرأس ويتكرر سيناريو القذافي أو مبارك؛ الدائرة تقترب منه".

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