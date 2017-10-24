مسؤول أممي يصل إلى عدن لبحث الإوضاع الإنسانية في البلاد
المسؤول الأممي "مارك لوكوك" لحظة وصوله الى مطار عدن الدولي صباح اليوم الثلاثاء
الثلاثاء 24 أكتوبر 2017 02:36 مساءً
عدن (عدن الغد) خاص:
عدن (عدن الغد) خاص:
وصل مسؤول أممي رفيع، صباح اليوم الثلاثاء، إلى العاصمة عدن، لتفقد الأوضاع في البلاد التي تعيش حربا منذ نحو عامين ونصف العام.
وذكر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "اوتشا" في حسابه الرسمي على "تويتر"، أن وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية مارك لوكوك وصل إلى عدن صباح اليوم.
وأشار إلى أن " لوكوك" سيبحث مع المسوْولين في عدن، وقيادات في تحالف (الحوثي-صالح) بصنعاء سبل تعزيز المساعدات الإنسانية.
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