وصل مسؤول أممي رفيع، صباح اليوم الثلاثاء، إلى العاصمة عدن، لتفقد الأوضاع في البلاد التي تعيش حربا منذ نحو عامين ونصف العام.

وذكر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "اوتشا" في حسابه الرسمي على "تويتر"، أن وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية مارك لوكوك وصل إلى عدن صباح اليوم.

وأشار إلى أن " لوكوك" سيبحث مع المسوْولين في عدن، وقيادات في تحالف (الحوثي-صالح) بصنعاء سبل تعزيز المساعدات الإنسانية.

المزيد في أخبار وتقارير الافراج عن لاعب نادي حسان والمنتخبات الوطنية علاء بلعيدي افرج صباح يوم الثلاثاء عن الكابتن / علاء احمد سعيد البلعيدي لاعب نادي حسان الرياضي ولاعب المنتخبات الوطنية بعد ان تم اعتقاله قبل أكثر من سنة . وقال مقربون من اللاعب كلمة رئيس المجلس الانتقالي اثناء تدشين الجمعية الوطنية في محافظة شبوة أقيمت صباح اليوم الثلاثاء فعالية حاشدة للمجلس الانتقالي الجنوبي في مدينة عزان بمحافظة شبوة. ألقى رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي اللواء عيدروس الزبيدي كلمة هامة مسؤول أممي يصل إلى عدن لبحث الإوضاع الإنسانية في البلاد وصل مسؤول أممي رفيع، صباح اليوم الثلاثاء، إلى العاصمة عدن، لتفقد الأوضاع في البلاد التي تعيش حربا منذ نحو عامين ونصف العام. وذكر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون