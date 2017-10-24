تغطية خاصة لفعالية عزان : قيادات المجلس الانتقالي الجنوبي من شبوة تؤكد مضيها صوب (استقلال الجنوب)
صورة من الفعالية صباح يوم الثلاثاء بعزان -عدن الغد
الثلاثاء 24 أكتوبر 2017 10:09 صباحاً
عزان ((عدن الغد) خاص:
عزان ((عدن الغد) خاص:
قالت قيادات من المجلس الانتقالي الجنوبي يوم الثلاثاء انها ماضية صوب تحقيق استقلال الجنوب .
وتحدثت عدد من قيادات المجلس خلال مهرجان خطابي اقيم بمدينة عزان الساحلية بشبوة .
وشارك في المهرجان عدد من قيادات المجلس بينهم صالح بن فريد العولقي وعيدروس الزبيدي وعدنان الكاف واحمد لملس واخرون .
واقيم المهرجان بثانوية حكومية بمشاركة المئات من المواطنين .
ورفعت اعلام الجنوب ولافتات تؤيد تشكيل المجلس الانتقالي الجنوبي .
والقى عيدروس الزبيدي كلمة في الحاضرين اشاد فيها بنضال ابناء شبوة وتعهد بالمضي قدما صوب تحقيق استقلال الجنوب .
*من صالح باعوضة
تعليقات القراء
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[1] مهما طال الزمن فلابد الإنفصال من أبو يمن
الثلاثاء 24 أكتوبر 2017
سالم باحارثه | حضرموت
سير وعين الله ترعاك نحو الإستقلال المنشود. الجنوب من أقصاه الى أقصاه هدفه أسترداد دولته من الشمال السارق للثروة والأرض. متى يفهم الدحابشه أننا نكرههم ولانريدهم . بإذن الله الوطن والحق راجع الى أصحابه
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