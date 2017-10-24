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أخبار وتقارير

بشرى سارة للمغتربين اليمنيين في السعودية

صورة من الاجتماع يوم الاثنين -عدن الغد
الثلاثاء 24 أكتوبر 2017 09:58 صباحاً
الرياض ((عدن الغد) خاص:

انتهى اجتماع عقد يوم الاثنين بين وزير الخارجية اليمنية في الحكومة الشرعية عبدالملك المخلافي مع السفير السعودي لدى اليمن بالاتفاق على عدد من الملفات الشائكة الخاصة بالمغتربين اليمنيين.

وقالت مصادر في وزارة الخارجية اليمنية لصحيفة "عدن الغد" ان الاجتماع ناقش عدد من القضايا الهامة بينها قضايا المغتربين في السعودية والقرارات الاخيرة الخاصة بسعودة عدد من الوظائف والتي سببت ضررا كبيرا للعمالة اليمنية .

واشارت المصادر الى ان الاجتماع انتهى بالاتفاق على السماح للمغتربين اليمنيين الحاصلين على فرص عمل بالدخول عبر منفذ الوديعة بحضرموت بعد ان كان يشترط دخولهم عبر المطارات .

 

 


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تعليقات القراء
284038
[1] كلام في الهواء
الثلاثاء 24 أكتوبر 2017
سعد الضالعي | اليمن
كان الأجدر ب وزير النحس أن يناقش أوضاع المغتربين الذي في داخل المملكه وليس الذي القادمين ومن هو المجنون الذي يريد يدخل السعوديه بعد هذه القرارات أفضل أن أذهب إلى جبهات القتال ولا الدخول إلى السعوديه المغتربين اليمنيين باعهم عفاش في عام 90 والآن الشرعيه باعة ما تبقاء حتى فراش المغتربين باعته كي تنعم هي في فنادق الرياض

284038
[2] الخارجين قبل الداخلين
الثلاثاء 24 أكتوبر 2017
مغترب | يمني
ههههههههههههههه ،،،، الاجتماع تمخض عن دخول اصحاب التاشيرات الجديدة عن طريق الوديعة،،، وخروج اصحاب التاشيرات القديمة من منفذ الوديعة برضو لانهم ما عداد حصلوا شغل يشتغلوه،،، العزب ماليانة بالعاطلين... شي خبر



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