انتهى اجتماع عقد يوم الاثنين بين وزير الخارجية اليمنية في الحكومة الشرعية عبدالملك المخلافي مع السفير السعودي لدى اليمن بالاتفاق على عدد من الملفات الشائكة الخاصة بالمغتربين اليمنيين.

وقالت مصادر في وزارة الخارجية اليمنية لصحيفة "عدن الغد" ان الاجتماع ناقش عدد من القضايا الهامة بينها قضايا المغتربين في السعودية والقرارات الاخيرة الخاصة بسعودة عدد من الوظائف والتي سببت ضررا كبيرا للعمالة اليمنية .

واشارت المصادر الى ان الاجتماع انتهى بالاتفاق على السماح للمغتربين اليمنيين الحاصلين على فرص عمل بالدخول عبر منفذ الوديعة بحضرموت بعد ان كان يشترط دخولهم عبر المطارات .

المزيد في أخبار وتقارير تغطية خاصة لفعالية عزان : قيادات المجلس الانتقالي الجنوبي من شبوة تؤكد مضيها صوب (استقلال الجنوب) قالت قيادات من المجلس الانتقالي الجنوبي يوم الثلاثاء انها ماضية صوب تحقيق استقلال الجنوب . وتحدثت عدد من قيادات المجلس خلال مهرجان خطابي اقيم بمدينة عزان الساحلية بشرى سارة للمغتربين اليمنيين في السعودية انتهى اجتماع عقد يوم الاثنين بين وزير الخارجية اليمنية في الحكومة الشرعية عبدالملك المخلافي مع السفير السعودي لدى اليمن بالاتفاق على عدد من الملفات الشائكة الخاصة تفاصيل مشروع مسودة اتفاق الفرقاء السياسيين في اليمن .. من سيخلف هادي ؟ تحصلت صحيفة "عدن الغد" على مشروع مسودة اتفاق الفرقاء السياسيين في اليمن قدمه مبعوث الامم المتحدة الى اليمن ولد الشيخ احمد الى الرئيس هادي والقوى السياسية

تعليقات القراء





