العبيدي.. قصفه الحوثيون وأنقذه الجنود الإماراتيون

يعد من أبرز الصحفيين في مدينة عدن اليمنية، تجول بعدسة كاميرته أثناء اجتياح ميليشيات الحوثي وصالح للمحافظات الجنوبية، وثق انتهاكات الميليشيات، ورصد انتصارات المقاومة والجيش الوطني ابتداءً من عدن وصولاً إلى الساحل الغربي غربي محافظة تعز، حيث أصيب هناك إصابة خطيرة بإطلاق صاروخ حراري على المركبة التي كان يستقلها بالقرب من معسكر خالد بن الوليد.

يقول صالح العبيدي لـ«البيان»، كنا في زيارة لتوثيق انتصارات المقاومة وقوات التحالف العربي نهاية شهر إبريل من العام الحالي، بالقرب معسكر خالد بن الوليد، غربي محافظة تعز، حيث تم استهداف المركبة التي كانت تقلنا بصاروخ حراري أطلقته ميليشيات الحوثي وصالح، وتسبب في إصابتي إصابة خطيرة.

يواصل العبيدي حديثه: تم نقلي على وجه السرعة بمروحية تابعة للتحالف العربي لأتلقى الإسعافات الأولية في المستشفى الميداني التابع لقوات التحالف في مدينة المخا، وهناك تم إجراء الإسعافات الأولية لوقف النزيف وتبرع لي جنود إماراتيون بدمائهم، وهذا فخر لي أن يختلط دمي بدم جنود الإمارات البواسل الذين رافقونا في كل الجبهات.

وأضاف العبيدي، بعدها تم نقلي إلى مستشفيات داخل دولة الإمارات، وهناك خضعت لعمليات جراحية معقدة لاستخراج الشظايا من جسدي، ومكثت في العناية المركزة لمدة أسبوع، وحظيت باهتمام كبير من قبل الأطباء والممرضين. وبعدها تم نقلي إلى قسم الرقود لاستكمال العلاج، حتى تحسنت حالتي، وبعدها تم نقلي إلى أحد الفنادق لمدة شهرين لكي أتمكن من مراجعة الأطباء المشرفين على علاجي. ويضيف أنه تمتع برعاية طبية خاصة، واهتمام كبير من قبل الأشقاء في الإمارات، حيث كانوا يتابعون حالته أولاً بأول.

يواصل العبيدي حديثه: صحيح أنني فقدت عيني اليسرى، لكني لم أفقد ثقتي بنفسي، بل على العكس، عدت إلى عدن لمواصلة عملي، وفي حال استكمال العلاج، سأعود إلى الجبهات لتوثيق انتصارات أبطال المقاومة والجيش.

يقول زميل العبيدي، المصور الصحفي نبيل القعيطي، شعرت بالحزن الشديد عندما سمعت بخبر إصابة العبيدي في الساحل الغربي. وأضاف أن العبيدي من أشجع مصوري الحرب في عدن، حيث وثق معظم الجرائم التي ارتكبتها ميليشيات الحوثي وصالح في المحافظة، ثم تنقل من جبهة إلى جبهة، ولم يبالِ بمخاطر الحرب والألغام، وكان هدفه الرئيسي هو نقل الحقيقة وتوثيق انتصارات الجيش والمقاومة وقوات التحالف.

البيان الامارتي

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