عاجل.. صدور قرارين جمهوريين
عاجل.. عدن ( عدن الغد ) سبأ :
صدر اليوم القرار الجمهوري رقم (٥٢) لسنة 2017 م نصت المادة الأولى منه بإنشاء جامعة في محافظة حضرموت تسمى (جامعة سيئون ).
فيما قضت المادة الثانية بان تتمتع الجامعة بالشخصية الاعتبارية ويكون لها الاستقلال المالي والإداري في حدود القوانين واللوائح والأنظمة النافذة.
ونصت المادة الثالثة من القرار ان يكون المقر الرئيسي للجامعة مدينه سيئون ويجوز لها إن تنشئ كليات ومراكز علميه في نطاق الجمهورية وفقا الأسس والإجراءات المقررة.
وقضت المادة الرابعة ان تحدد أهداف الجامعة وينظم عملها وفق الأنظمة النافذة والخاصة بشؤون التعليم.
كما قضت المادة الخامسة والأخيرة ان يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
كما صدر اليوم القرار الجمهوري رقم (٥٣) لسنة 2017 م قضت المادة الأولي منه بإنشاء هيئة مستشفى سيئون بمحافظة حضرموت- الوادي والصحراء.
ونصت المادة الثانية والأخيرة ان يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
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