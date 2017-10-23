وصلت مساء يوم الاثنين عدد من قيادات المجلس الانتقالي الى مدينة عزان بمحافظة شبوة .

وقالت مصادر محلية لصحيفة "عدن الغد" ان موكبا يضم عدد من قيادات المجلس على راسها عيدروس الزبيدي وصلت الى مدينة عزان بمحافظة شبوة.

واشارت المصادر الى ان الوفد وصل مدينة عزان حيث من المقرر ان يدشن المجلس فرعه بمحافظة شبوة يوم الثلاثاء .

وضم الوفد عدد من قيادات المجلس بينها احمد لملس واحمد بن بريك وعدنان الكاف.

المزيد في أخبار وتقارير قيادات من المجلس الانتقالي تصل الى شبوة وصلت مساء يوم الاثنين عدد من قيادات المجلس الانتقالي الى مدينة عزان بمحافظة شبوة . وقالت مصادر محلية لصحيفة "عدن الغد" ان موكبا يضم عدد من قيادات المجلس على راسها مسؤول دولي سيصل عدن يوم الثلاثاء قالت مصادر في مكتب الامم المتحدة بعدن ان مسئولا دوليا سيصل عدن يوم الثلاثاء.وبحسب المصادر لصحيفة عدن الغد فإن السيد مارك لوكوك وهو وكيل الامين العام للأمم القاضي الهتار: لم نأمر بالافراج عن أي أحد ولا صحة لما روجته بعض الحسابات على وسائل التواصل الاجتماعي قال رئيس المحكمة العليا وعضو مجلس القضاء الأعلى،القاضي حمود الهتار،" قمنا بتوجيه النيابة العامة بالقيام بمهامها الدستورية والقانونية في الإشراف على السجون