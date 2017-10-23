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أخبار وتقارير

قيادات من المجلس الانتقالي تصل الى شبوة

الاثنين 23 أكتوبر 2017 08:41 مساءً
عزان ((عدن الغد) خاص:

وصلت مساء يوم الاثنين عدد من قيادات المجلس الانتقالي الى مدينة عزان بمحافظة شبوة .

وقالت مصادر محلية لصحيفة "عدن الغد" ان موكبا يضم عدد من قيادات المجلس على راسها عيدروس الزبيدي وصلت الى مدينة عزان بمحافظة شبوة.

واشارت المصادر الى ان الوفد وصل مدينة عزان حيث من المقرر ان يدشن المجلس فرعه بمحافظة شبوة يوم الثلاثاء .

وضم الوفد عدد من قيادات المجلس بينها احمد لملس واحمد بن بريك وعدنان الكاف.

 

 


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