دعا إلى مؤازرته والوقوف بجانبه.. الكثيري: العصيان المدني محاولة لإفشال المحافظ البحسني
علي عبدالله الكثيري عضو المجلس الانتقالي الجنوبي
الاثنين 23 أكتوبر 2017 06:08 مساءً
حضرموت (عدن الغد) خاص:
حضرموت (عدن الغد) خاص:
دعا عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي علي عبدالله الكثيري كافة أبناء حضرموت لتعزيز مؤازرتهم للواء فرج سالمين البحسني محافظ المحافظة قائد المنطقة العسكرية الثانية.
وقال الكثيري في تصريح لـ(عدن الغد) "نعرب عن رفضنا للدعوات المشبوهة للعصيان المدني مؤكدين أن الهدف منها اشاعة الفوضى وتقويض حالة الاستقرار التي تشهدها مديريات ساحل حضرموت".
وأضاف "نعرب عن ادانتنا للعبث الذي تمارسه الحكومة اليمنية والذي تحاول من خلاله افشال جهود اللواء فرج البحسني وحرمان حضرموت من حقوقها المشروعة في الاستفادة من عائدات ثرواتها النفطية وإيراداتها المحلية".
وجدد الكثيري التأكيد على عدم السماح للحكومة بالعبث والافساد والمساس بالقائد المحافظ فرج البحسني.
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