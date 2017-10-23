قال القيادي في المقاومة الجنوبية عبدالمجيد القعود أن هناك أبطال يقدمون أنفسهم في سبيل هدف وطني ويعشقون الشهادة نتيجة غريزة ودافع نابع من قناعتهم بحب وطنهم ومن أجل إيمانهم بهدف منشود يسعون له وهذا ماقدمه أبطال في جنوبنا الحبيب فالتضحية تبقى تضحية وإن تنوعت في كل اشكال التضحيات.

وقال القعود : لقد شد عاطفتي موقف الشهيد أياد بن سهيل الكلدي عندما أستبسل وقام بموقف بطولي ونموذج فريد من نوعه تمثل في إبعاد الخطر عن حياة آخرين وحاول إبعاد عبوة ناسفة لكنها انفجرت وأستشهد بسبب ذلك.

وأضاف : إن مثل هذه المواقف البطولية تضحيات عظيمة تحظى بكل التقدير والإحترام ولا تنسى وإنني هنا أبعث كل التعازي القلبية لإسرته وآل بيته سائلا الله العلي القدير أن يرحمه ويرحم كل الشهداء وأن يشفي الجرحى، مطالبا القيادات في الدولة أن يهتموا بأسر الشهداء ومعالجة الجرحى وإن إهمالهم يعد خروج عن الضمير الإنساني.

المزيد في أخبار وتقارير القيادي القعود: مافعله الشهيد أياد الكلدي نموذج نادر في التضحية قال القيادي في المقاومة الجنوبية عبدالمجيد القعود أن هناك أبطال يقدمون أنفسهم في سبيل هدف وطني ويعشقون الشهادة نتيجة غريزة ودافع نابع من قناعتهم بحب وطنهم ومن أجل كيف تمكنت (مفخخة) القاعدة من اختراق حواجز الحزام الأمني بمودية؟ تمكن انغماسيو تنظيم القاعدة من اختراقات دفاعات الحزام الأمني في مديرية مودية شرقي أبين. وفجر مسلحو القاعدة سيارة مفخخة بالمعهد التقني بمديرية مودية الذي تتخذه رئيس الوزراء يدشن الحملة الوطنية لاستئصال شلل الأطفال وحملة الفرز التغذوي دشن رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر، اليوم، ومعه نائب رئيس الوزراء وزير الخدمة المدنية عبدالعزيز جباري، الحملة الوطنية لاستئصال شلل الأطفال وحملة الفرز