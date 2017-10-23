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امريكا : مرحلة إنتقالية سيشهدها اليمن ولاحل عسكري

الاثنين 23 أكتوبر 2017 01:55 مساءً
الشرق الاوسط

قال السفير الأميركي لدى اليمن، ماثيو تولر ،أمس، إن اليمنيين أنفسهم فقط هم من يمكنهم أن يتفقوا على حل عادل ومُستدام، لافتا إلى أن أي حل يجب أن يكون مبنيا على ثلاثة أسس، تتمثل في «وقف القتال، وعدم إعاقة إيصال المساعدات الإنسانية العاجلة، ومرحلة انتقالية تمثل كل اليمنيين».

 وأضاف تولر أن بلاده تواصل التزامها «تحقيق حل سياسي إلا أن هناك مستوى عاليا من انعدام الثقة وبعض الأطراف التي تستغل الصراع لتحقيق مصالحها وبالتالي بات التقدم نحو السلام صعباً».

 إلى ذلك، علمت «الشرق الأوسط» من مصدرين دبلوماسيين مطلعين على ملف التسوية اليمنية، أن اجتماعات الرياض النشطة التي تمت الأسبوعين الماضيين من المرتقب أن يتمخض عنها لقاء وزاري للمجموعة الخماسية حول اليمن (السعودية، والإمارات، والولايات المتحدة، وبريطانيا، وسلطنة عمان)، ومن المتوقع أن يعقد الاجتماع خلال نهاية الأسبوع الحالي أو بداية المقبل.

ويشدد السفير الأميركي لدى اليمن ماثيو تولر على أن الحل في اليمن يجب أن يكون مبنيا على 3 أسس، تتمثل في «وقف القتال، وعدم إعاقة إيصال المساعدات الإنسانية العاجلة، ومرحلة انتقالية تمثل كل اليمنيين»، ويقول لـ«الشرق الأوسط» إن بلاده «تعمل مع شركائها في المنطقة، ودول أخرى مهتمة بهذا البلد بالغ الأهمية، على تحقيق سلام يوفر لليمنيين العاديين حياة مستقرة ومزدهرة».

وأضاف تولر في إجاباته التي وردت عبر البريد الإلكتروني: لا تعتقد الولايات المتحدة بأن هناك حلا عسكريا للصراع في اليمن الذي تسبب بمعاناة غير عادية للشعب اليمني على مدى ثلاثة أعوام، ونحث جميع أطراف النزاع باستمرار على وقف إطلاق النار والمجيء إلى طاولة المفاوضات والاتفاق على حل شامل وثابت.
وبدأ المبعوث الأممي لدى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد زيارة جديدة للمنطقة استهلها بالعاصمة السعودية الرياض، وأجرى خلالها لقاءات مع الرئيس اليمني ووزير الخارجية اليمني.
وسبق ولد الشيخ إلى الرياض زيارة أجراها أليستر بيرت وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط في الخارجية البريطانية، كما زار الرياض وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون ونائب مساعد وزير الخارجية الأميركي تيم لندر كنغ.
وعلمت «الشرق الأوسط» من مصدرين دبلوماسيين على اطلاع بملف التسوية اليمني، أن اجتماعات الرياض من المرتقب أن يتمخض عنها لقاء وزاري للمجموعة الخماسية حول اليمن، ومن المرتقب أن يتم الاجتماع خلال نهاية الأسبوع الحالي أو بداية المقبل، لكن مصدرا دبلوماسيا عربيا قال لـ«الشرق الأوسط» إن الاجتماع لم يجر تأكيده بعد.
يذكر أن المجموعة الخماسية تضم السعودية، والإمارات، والولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، وسلطنة عمان.
ويظهر من خلال الزيارات التي يجريها المسؤولون البريطانيون والأميركيون بالإضافة إلى انطلاق جولة المبعوث الأممي الجديدة من الرياض، أن ملف التسوية تحرك بعد جمود وفتور.
وتجدر الإشارة إلى أن الطرف الانقلابي (الحوثي وصالح) هو المعطل الرئيسي لكافة مشاريع التسوية السابقة التي طرحت سواء عبر المفاوضات المباشرة في الكويت أو من خلال ما يفضل المبعوث الأممي تسميته بـ«الجولات المكوكية» وهي لقاءات يعقدها ولد الشيخ في أكثر من دولة سعيا وراء إنجاح الخطط والمبادرات الشاملة والمجزأة التي يطورها بين وقت وآخر.
وبالعودة إلى تولر، فإن السفير الأميركي أكد دعم بلاده «جهود المبعوث الأممي إسماعيل ولد شيخ أحمد في تحقيق السلام كما تدعمها الدول الأخرى التي تعمل على إنهاء الصراع»، مضيفا: اليمنيون أنفسهم فقط هم من يمكنهم أن يتفقوا على حل عادل ومُستدام.
ويظهر من حديث السفير أن «التواصل تم الإبقاء عليه مع طرفي الصراع»، في إشارة إلى أن هناك اتصالات بين الحوثيين وصالح والسفارة الأميركية، من دون أن يكشف عن أي معلومات حول مستوى الاتصالات وفحواها.
وبسؤاله حول ما حققته واشنطن بعد تصريحاته السابقة عن أن الولايات المتحدة تقود جهوداً في اليمن، يقول تولر: نواصل التزامنا في تحقيق حل سياسي إلا أنه هناك مستوى عالٍ من انعدام الثقة وبعض الأطراف التي تستغل الصراع لتحقيق مصالحها وبالتالي بات التقدم نحو السلام صعباً.
ويستدرك السفير الأميركي بالقول: «لكن، ورغم هذا، حققنا بعض التقدم في الجانب الإنساني حيث قدمنا مساعدات إنسانية بلغت قيمتها 637 مليون دولار حتى نهاية العام الذي انتهى بتاريخ 1 أكتوبر (تشرين الأول) 2016. وقد أعانت هذه المساعدات نحو 6 ملايين نسمة (5.9 مليون) في مكافحة سوء التغذية، ومرض الكوليرا، والنزوح نتيجة للحرب، وأعتقد بأن عملية التنسيق بين الولايات المتحدة والمانحين الآخرين الأسخياء قد شهدت تحسناً ملحوظاً».
وعن وجود أي إشارات إيجابية من الحوثيين أو صالح تعبر عن رغبتهم في العودة إلى طاولة المفاوضات، يؤكد على اعتقاده بأن «كلا الطرفين جاهز للمفاوضات الجادة لإنهاء المعانات الفظيعة التي يعانيها شعبهم حيث تريد الغالبية العظمى من الشعب اليمني تحقيق السلام»، كما يعتقد «بأن هذا مع حسن النوايا، يجب أن يتحقق بأسرع فرصة ممكنة إذ أن الدمار استمر بما يكفي».


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امريكا : مرحلة إنتقالية سيشهدها اليمن ولاحل عسكري
قال السفير الأميركي لدى اليمن، ماثيو تولر ،أمس، إن اليمنيين أنفسهم فقط هم من يمكنهم أن يتفقوا على حل عادل ومُستدام، لافتا إلى أن أي حل يجب أن يكون مبنيا على ثلاثة


تعليقات القراء
283905
[1] هل زمن التسويات بدأ..هل تقاسم حقول النفط والتسابق اليها يمنيا،وعربيا بات من الحلول
الاثنين 23 أكتوبر 2017
د علي عبد الله | جنيف
ا العالم يتغير ويتحرك دفاعاً عن وجوده ومصالحه،مؤشرات التسويات السياسية الكبرى لمشاكل المنطقة بدأت تتجه نحو منطقتنا ،ففي هذا السياق نرى تحركات ولد الشيخ ،وزيارة وزير الخارجية الامريكي (تيليرسون) للمملكة السعودية ،والحديث عن خروج علي عبد الله صالح وتوجهه إلى موسكو ، وكذا تصريحات سعادة السفير الامريكي ماثيو تولر ..كل هذه التحركات تشير ان زمن التسويات الكبرى بدأ يقرع الأبواب ،فهل حان وقت تغيير الخرائط في الإقليم،يمنياً،وشرق اوسطيا من سوريا،إلى ليبيا،والعراق،والمصالحة الفلسطينية ،هل سنشهد إعادة تقسيم دول الإقليم والشرق الأوسط من جديد،بما ينسجم ومصالح وطموحات الدول الكبرى الفاعلة في الازمات الإقليمية والدولية،اجزم القول ان هذه التحركات لم تأتي من فراغ،بل انها حصيلة جملة من التفاهمات بين الدول العظمى،وما نحن إلا مسيرون علينا التنفيذ،لذلك نشهد يمنياً تحركات قوات علي محسن الاحمر بإتجاه مناطق الجنوب النفطية في شبوة ،،وكأن المخرج يريد التسريع بفرض سياسة الامر الواقع،ولا يستبعد إن هذا التوجه يأتي في إطار التفاهم الروسي الامريكي وما تحقق على ارض الواقع في (مدينة أدلب )حيث استولت القوات الموالية لامريكا( قوات سوريا الديمقراطية) ذات الأغلبية الكرديةعلى اكبر حقل نفطي في سوريا( حقل العمر وينتج 120 الف برميل يومياً)،وفي الوقت نفسه تستولي القوات العراقية الحكومية على اكبر حقول النفط في كركوك،وتطرد قوات البشمركه من المدينة دون قتال ،فهل تحركات قوات علي محسن الاحمر تندرج في إطار التقسيم ،ام ان الاحمر يحاول استباق الاحداث وفرض سياسة الامر الواقع ،بانتضار التسويات،التي يجري بحثها وتداولها بين الكبار... سبق وان كتبت عن ندوة جنيف يوم 13 اكتوبر الحالي،وكانت الندوةو عنوانها البحث عن تسويات سياسية للازمة اليمنية، واحدة من الجهود التي تبذل للخروج من النفق المظلم للازمة اليمنية، مما أعطى انطباعا بان زمن التسويات وتغيير الخرائط بات يقترب رويداً رويدا.



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