وزير الخارجية السعودية يبحث مستجدات الأزمة اليمنية مع ولد الشيخ
الاثنين 23 أكتوبر 2017 01:27 مساءً
الرياض (عدن الغد) وكالات:
الرياض (عدن الغد) وكالات:
استقبل وزير الخارجية السعودي عادل بن أحمد الجبير اليوم في الرياض، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد.
وجرى خلال الاستقبال بحث آخر مستجدات الأوضاع للأزمة في اليمن.
حضر الاستقبال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن محمد بن سعيد آل جابر.
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