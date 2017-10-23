تحرك حكومي لإنهاء معاناة المئات من معتقلي المقاومة الجنوبية بعدن منذ عام ونصف
الاثنين 23 أكتوبر 2017 01:04 مساءً
عدن((عدن الغد) خاص:
عدن((عدن الغد) خاص:
قالت مصادر في مجلس القضاء الاعلى ان رئيس المحكمة العليا القاضي حمود الهتار قاد تحركا يوم الاثنين لإنهاء معاناة مئات المعتقلين الجنوبيين من افراد المقاومة الجنوبية والذين يعتقلون منذ عام ونصف في السجون دون أي محاكمات .
وبحسب المصادر لصحيفة "عدن الغد" فإنه واستجابة لتظاهرات قام به ذوي المعتقلين الجنوبيين بعدد من السجون واضرابا ينفذه العشرات منهم بسجن بير احمد فقد وجه "الهتار" بضرورة تدخل النيابة العامة للفصل في قضايا المعتقلين .
واشارت المصادر الى ان مجلس القضاء بصدد مخاطبة السلطات لتحريك ملف هؤلاء المعتقلين وتقديم من يدان الى المحاكمة واطلاق سراح من يعتقلون دون أي ذنب .
وقوبل هذا التحرك بارتياح اهالي المعتقلين الذين نفذوا وقفات احتجاجية كثيرة للمطالبة باطلاق سراحهم .
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