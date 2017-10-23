قالت مصادر في مجلس القضاء الاعلى ان رئيس المحكمة العليا القاضي حمود الهتار قاد تحركا يوم الاثنين لإنهاء معاناة مئات المعتقلين الجنوبيين من افراد المقاومة الجنوبية والذين يعتقلون منذ عام ونصف في السجون دون أي محاكمات .

وبحسب المصادر لصحيفة "عدن الغد" فإنه واستجابة لتظاهرات قام به ذوي المعتقلين الجنوبيين بعدد من السجون واضرابا ينفذه العشرات منهم بسجن بير احمد فقد وجه "الهتار" بضرورة تدخل النيابة العامة للفصل في قضايا المعتقلين .

واشارت المصادر الى ان مجلس القضاء بصدد مخاطبة السلطات لتحريك ملف هؤلاء المعتقلين وتقديم من يدان الى المحاكمة واطلاق سراح من يعتقلون دون أي ذنب .

وقوبل هذا التحرك بارتياح اهالي المعتقلين الذين نفذوا وقفات احتجاجية كثيرة للمطالبة باطلاق سراحهم .

المزيد في أخبار وتقارير وزير الخارجية السعودية يبحث مستجدات الأزمة اليمنية مع ولد الشيخ استقبل وزير الخارجية السعودي عادل بن أحمد الجبير اليوم في الرياض، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد. وجرى خلال الاستقبال تحرك حكومي لإنهاء معاناة المئات من معتقلي المقاومة الجنوبية بعدن منذ عام ونصف قالت مصادر في مجلس القضاء الاعلى ان رئيس المحكمة العليا القاضي حمود الهتار قاد تحركا يوم الاثنين لإنهاء معاناة مئات المعتقلين الجنوبيين من افراد المقاومة الجنوبية تزايد عدد المهاجرين الافارقة الواصلين الى احور قال سكان محليون بمدينة احور الساحلية بمحافظة ابين ان تزايدا ضخما للمهاجرين الافارقة الواصلين الى المدينة لوحظ خلال الاسابيع الماضية . وقال السكان لصحيفة "عدن الغد"