قال سكان محليون بمدينة احور الساحلية بمحافظة ابين ان تزايدا ضخما للمهاجرين الافارقة الواصلين الى المدينة لوحظ خلال الاسابيع الماضية .

وقال السكان لصحيفة "عدن الغد" ان العشرات من المهاجرين الافارقة باتوا يصلون الى احور كل يوم دون أي رقابة من قبل السلطات .

واثار هذا التزايد مخاوف الاهالي من تفشي الامراض وانتشار الجريمة بسبب عدم وجود أي رقابة على هؤلاء المهاجرين .

*من عبدالله الطحر

المزيد في أخبار وتقارير وزير الخارجية السعودية يبحث مستجدات الأزمة اليمنية مع ولد الشيخ استقبل وزير الخارجية السعودي عادل بن أحمد الجبير اليوم في الرياض، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد. وجرى خلال الاستقبال تحرك حكومي لإنهاء معاناة المئات من معتقلي المقاومة الجنوبية بعدن منذ عام ونصف قالت مصادر في مجلس القضاء الاعلى ان رئيس المحكمة العليا القاضي حمود الهتار قاد تحركا يوم الاثنين لإنهاء معاناة مئات المعتقلين الجنوبيين من افراد المقاومة الجنوبية تزايد عدد المهاجرين الافارقة الواصلين الى احور قال سكان محليون بمدينة احور الساحلية بمحافظة ابين ان تزايدا ضخما للمهاجرين الافارقة الواصلين الى المدينة لوحظ خلال الاسابيع الماضية . وقال السكان لصحيفة "عدن الغد"