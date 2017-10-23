تزايد عدد المهاجرين الافارقة الواصلين الى احور
مهاجرون افارقة باحور يوم الاثنين -عدن الغد
الاثنين 23 أكتوبر 2017 12:54 مساءً
احور ((عدن الغد) خاص:
احور ((عدن الغد) خاص:
قال سكان محليون بمدينة احور الساحلية بمحافظة ابين ان تزايدا ضخما للمهاجرين الافارقة الواصلين الى المدينة لوحظ خلال الاسابيع الماضية .
وقال السكان لصحيفة "عدن الغد" ان العشرات من المهاجرين الافارقة باتوا يصلون الى احور كل يوم دون أي رقابة من قبل السلطات .
واثار هذا التزايد مخاوف الاهالي من تفشي الامراض وانتشار الجريمة بسبب عدم وجود أي رقابة على هؤلاء المهاجرين .
*من عبدالله الطحر
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