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تزايد عدد المهاجرين الافارقة الواصلين الى احور

مهاجرون افارقة باحور يوم الاثنين -عدن الغد
الاثنين 23 أكتوبر 2017 12:54 مساءً
احور ((عدن الغد) خاص:

قال سكان محليون بمدينة احور الساحلية بمحافظة ابين ان تزايدا ضخما للمهاجرين الافارقة الواصلين الى المدينة لوحظ خلال الاسابيع الماضية .

وقال السكان لصحيفة "عدن الغد" ان العشرات من المهاجرين الافارقة باتوا يصلون الى احور كل يوم دون أي رقابة من قبل السلطات .

واثار هذا التزايد مخاوف الاهالي من تفشي الامراض وانتشار الجريمة بسبب عدم وجود أي رقابة على هؤلاء المهاجرين .

*من عبدالله الطحر


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قال سكان محليون بمدينة احور الساحلية بمحافظة ابين ان تزايدا ضخما للمهاجرين الافارقة الواصلين الى المدينة لوحظ خلال الاسابيع الماضية . وقال السكان لصحيفة "عدن الغد"




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مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

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