المجلس الانتقالي يستعد لتدشين فرعه بمحافظة شبوة
الاثنين 23 أكتوبر 2017 12:25 مساءً
عدن((عدن الغد) خاص:
عدن((عدن الغد) خاص:
قال مسئولون في قيادة المجلس الانتقالي الجنوبي ان قيادة المجلس تستعد لإعلان فرعه بمحافظة شبوة .
ومن المتوقع ان يدشن المجلس اعمال فرعه بمحافظة شبوة باحتفال بمدينة عزان بحضور ومشاركة عدد من قيادات المجلس .
وقال "سالم ثابت العولقي" وهو الناطق باسم المجلس ان تدشين القيادة المحلية لمحافظة شبوة في عزان بمشاركة قيادة قوات النخبة، هو إيذان بعهد جديد عنوانه التكامل السياسي والأمني والمضي بثبات نحو ترسيخ البناء المؤسسي للمجلس الانتقالي الجنوبي.
واضاف قائلا :" كما تم اختيار مبنى المقاومة الجنوبية في العاصمة "عتق" ليكون مقرا للقيادة المحلية للمجلس الانتقالي بمحافظة شبوة.
- الرجاء عدم إرسال التعليق أكثر من مرة كي لا يعتبر سبام
- الرجاء معاملة الآخرين باحترام.
- التعليقات التي تحوي تحريضاً على الطوائف ، الاديان أو هجوم شخصي لن يتم نشرها