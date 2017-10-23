أمريكا تضع 3 أسس للحل السياسي في اليمن

قال السفير الأميركي لدى اليمن، ماثيو تولر، إن اليمنيين أنفسهم فقط هم من يمكنهم أن يتفقوا على حل عادل ومُستدام، لافتا إلى أن أي حل يجب أن يكون مبنيا على ثلاثة أسس، تتمثل في «وقف القتال، وعدم إعاقة إيصال المساعدات الإنسانية العاجلة، ومرحلة انتقالية تمثل كل اليمنيين».

ونقلت صحيفة الشرق الأوسط عن تولر أن بلاده تواصل التزامها «تحقيق حل سياسي إلا أن هناك مستوى عاليا من انعدام الثقة وبعض الأطراف التي تستغل الصراع لتحقيق مصالحها وبالتالي بات التقدم نحو السلام صعباً».

إلى ذلك قالت صحيفة الشرق الأوسط عن إنها ، علمت من مصدرين دبلوماسيين مطلعين على ملف التسوية اليمنية، أن اجتماعات الرياض النشطة التي تمت الأسبوعين الماضيين من المرتقب أن يتمخض عنها لقاء وزاري للمجموعة الخماسية حول اليمن (السعودية، والإمارات، والولايات المتحدة، وبريطانيا، وسلطنة عمان)، ومن المتوقع أن يعقد الاجتماع خلال نهاية الأسبوع الحالي أو بداية المقبل.

المزيد في أخبار وتقارير وزير الخارجية السعودية يبحث مستجدات الأزمة اليمنية مع ولد الشيخ استقبل وزير الخارجية السعودي عادل بن أحمد الجبير اليوم في الرياض، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد. وجرى خلال الاستقبال تحرك حكومي لإنهاء معاناة المئات من معتقلي المقاومة الجنوبية بعدن منذ عام ونصف قالت مصادر في مجلس القضاء الاعلى ان رئيس المحكمة العليا القاضي حمود الهتار قاد تحركا يوم الاثنين لإنهاء معاناة مئات المعتقلين الجنوبيين من افراد المقاومة الجنوبية تزايد عدد المهاجرين الافارقة الواصلين الى احور قال سكان محليون بمدينة احور الساحلية بمحافظة ابين ان تزايدا ضخما للمهاجرين الافارقة الواصلين الى المدينة لوحظ خلال الاسابيع الماضية . وقال السكان لصحيفة "عدن الغد"