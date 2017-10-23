وزير بحكومة الشرعية ينفي وجود مبادرة سياسية لوقف الحرب في اليمن
الاثنين 23 أكتوبر 2017 12:13 مساءً
عدن((عدن الغد) خاص:
عدن((عدن الغد) خاص:
نفى الوزير في حكومة الشرعية صلاح الصيادي وجود أي مبادرة سياسية للحل في اليمن .
واكد الصيادي ان المبادرة التي قدمها ولد الشيخ للرئيس هادي مبادرة انسانية .
واضاف قائلا :" ولد الشيخ عرض على فخامة الرئيس هادي مبادرة ( إنسانية ) فقط وليست ( سياسية) وكل التسريبات عن مبادرات جديدة او معدلة او روسية ليست صحيحة مطلقاً .
وتابع قائلا :" ميناء الحديدة و مطار صنعاء والمرتبات والإغاثة وفك الحصار التي تفرضه المليشيات على بعض المناطق مثل محافظة تعز هي المحاور التي طرحها المبعوث الاممي في لقائه الْيَوْمَ مع فخامة الرئيس ..!!
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[1] إلا الشعب اليمني العربي ولعنة الله على من يخون وطنه ودينه وعروبته
الاثنين 23 أكتوبر 2017
ابو يريم ولعنة الله على كل من يخون وطنه ودينه وعروبتة | اليمن
بسم الله الرحمن الرحيم الذي يديه في آلما غير أللذي يديه في النار حسن زيد لا يختلف عن الخونة الخنازير حسن زيد لا يصلح ان يكون في أي منصب لأنهوا جاهل وسفيه وغبي أنهوا لا يمثل المواطن اليمني العربي انهوا يستلم مخصصات من عيال الحمر وهوا المنسق بين عيال الحمر وعلي محسن والحوثيين وأخر شي استلم سارتين من احدث الموديلات ومقامة ضد الرصاص أي مدرعة من حسين الأحمر من الذي عينة وزير لجيل اليمن هذا لا يصلح حرسن للمجاري الحوثيين لم يشاركوا با الحرب هم يزجون بشباب اليمن وأطفال اليمن وهم مشغولين بنهب مقدرات الشعب اليمني هم لا يمثلون أي دين هم من سلالة هندوسية هندية وليس عرب مسلمين أقرئوا عن أصول الخم يميني وحوزا تهم هم يدعون إنهم من أل بيت سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله علية وسلم مجوس وهندوس وينتسبون لبيت رسول الله صلى الله عليه وسلم اليمن من المفروض ان تكون اقوا من أمريكا وتكون دولة عظمى من ألف سنة واليمنيين تحت ظلم من يدعون انهم من ال البيت وهم سادة أل البيت مرجعياتهم ليس كتاب الله القران مرجعياتهم الصحيحة الحوزة والملازم الحوثية المجوسية الهندوسية أريد ان اسأل أي مواطن يمني واقله هل رئيتم سيد حوثي من بيت حميد الدين والحوثيين هم من نفس الأسر الحوثية عمركم يا شعب اليمن شفتم أي سيد يعمل في أي مهنه مثل حداد او نجار او بناي او مزارع هم فقط يدمرون الشعب ويسلبوه خيراته هم يستعبدون كل الشعب اليمني والعربي نهبوا كل ممتلكات الشعب اليمني وجهلوه وسفهوه هم متفاهمين مع الخونة عيال الحمر وعلي محسن وحزب الشيطان الخوان المسلمين وعند ما يثبت هم يجتمعون مع الأحزاب التكفيرية والسياسية وسئلوا حسين الحمر كلهم اجمعوا على تدمير اليمن والوطن العربي يوجد مؤامرة على دين الإسلام والعروبة دين الله رب كل شي وسنت نبينا محمد صلى الله عليه وسلم علي محسن ومن معه لو يريدون ان يدخلون صنعاء لدخلوها قبل سنتين لأكن هم تجار الموت بيت حميد الدين والحوثيين ليسو من اليمن العربي هم وجدوا لتجهيل الشعب اليمني ونهب خيراته ويستعبدون كل الشعب اليمني أعدا العرب والمسلمين مرتاحين كثيرا للحوثيين والأحزاب التكفيرية الأحزاب هم سبب تخلف اليمنيين لقد جلبوا لليمن كل إمراض الخطيرة وكل أنواع الطاعون الكوليرا والصراطان والفشل الكلوي وكل الإمراض المعدية والجوع والفقر والدمار دمار كل ما كان يملكه الشعب اليمني من مدارس ومستشفيات وبنا تحتية دمروا المباني والجسور من الذي من الذي يستشهد من اليمنيين ليس الأحزاب الخبيثة والعميلة الذين يموتون من الجوع والمرض والحروب هم فقط الشعب اليمني العربي المسلم السني وليس الأحزاب الحوثية والصلاحية الخوان المسلمين الخونة الفاسدين من باعوا شرفهم هم لقطاء ليسو من بني ادم هم بدون كرامة من باع أرضة باع عرضة وشرفه لقد باعوا كل شي الشعب اليمني عاطفيين زيادة كم قد خرجوا بمظاهرات ومسيرات والمتطوعين لحكام فاسدين يكفيكم مسيرات وتصفيق لمن يدوس على كرامتكم أتركوا كل الأحزاب الشيطانية وتخلصوا منهم هم سبب دماركم اليمن فيها خيرات الله فيها المواد الخام وفيها الزراعة وفيها المنافذ البحرية والبترولية وفيها الرجال الوطنيين الشرفاء والله لو حكموكم الحوثيين او الحزبيين لأصبحتم مثل البهائم شوفوا كم يموت من الشعب اليمني في كل يوم من الجوع والمرض صارت الناس تبيع أعضائها لكي تأكل وجبة واحدة نتمنى آن يأتوا ويستثمروا في اليمن وليس الأحزاب اليمن فيها خيرات الله لانريد أن يحكمونا الأحزاب العمر خلص ونحنو نصفق وننتخب ونتظاهر با المسيرات الان حان العمل للتخلص من كل الأحزاب
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