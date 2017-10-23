وزير بحكومة الشرعية ينفي وجود مبادرة سياسية لوقف الحرب في اليمن

مقالات الرأي

احمد سالم فضل سجن المربط الجديد في انتظارك المتابع للشأن الجنوبي منذ انطلاق حراكه السلمي في 7 / 7/2007م بعد الالتئام الجنوبي يوم التصالح والتسامح الذي

عبدالله ناصر العولقي ماذا وراء اغتيالات رجال الدين؟ لقد ساد بين ابناء عدن في الفترة الاخيرة جو من الطمأنينة وشيء من الارتياح بعد ان هدأ وهج حرارة مسلسل الارهاب

حسين صالح غالب السعدي المغترب عن الوطن وأجره على الله !. كنت أبحث في المواقع لأجد في الأجور للمغتربين حتى نسلي عليهم بما يعانوه من غربتهم عن الأوطان وكذا غربتهم

سعيد النخعي ذاكرة الجنوب المثقوبة! الإنسان بطبيعته يحن للماضي لأنه خالا من الأشوك ؛ فأقسى المراحل التي عاشها ، وأصعب الظروف التي واجهها إذا

سعيد الحسيني رسائل شبوانية خالية من العواطف (بيحان بين قوسين) !! إنني أجد نفسي مرغما بأن أشاطر المحافظة الرابعة شبوة التي ينحدر منها نسلي الحميري الذي لا أستطيع شطبة ومحوة من

ماجد الداعري تحرير المشتقات النفطية أولى للمواطن من كارثة تعويم العملات أتحدى حكومة الشرعية أن تتحرر من حكومة التاجر احمد العيسي وتخرج عن طوع احتكاره الابتزازي القذر لتجارة استيراد

نجيب محمد يابلي أتمنى صدور قرارين جمهوريين بصندوق الملهاة وصندوق المأساة الناس هنا في عدن يعيشون كوابيس يومية مصدرها عدم تسلم الرواتب لشهر ولأشهر عند آخرين وأصبحت البيوت نشازا سلالم

عياش علي محمد انتظرنا كثيرا حتى ظهر (ضرس العقل)!! الطفل المولود صبيحة 14 أكتوبر 1963م وصل اليوم عمره (54سنه) والذين شاركوا في اندلاع ثورة 14 أكتوبر 1963م وعمرهم كان (16)