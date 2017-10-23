عبودخواجة يدعو لثورة شعبية ضد عشاق المناصب في الجنوب

دعا الفنان الجنوبي المعروف "عبود خواجه" الى ثورة شعبية ضد عشاق المناصب في الجنوب في اشارة الى من صاروا يتبؤون المناصب عقب حرب 2015 .

وشن الخواجه هجوما عنيفا على الحكومة الشرعية اليمنية والتحالف العربي والسلطات التي ظهرت في الجنوب عقب الحرب الاخيرة .

وقال "الخواجه" في اغنية جديدة اسماها الاستفتاء ان ثورة شعبية مرتقبة ستنطلق في الجنوب ضد كل هذه الاطراف .

وفي الاغنية يقول الخواجة ان الجنوبيين تعرضوا للتهميش والاذلال والحرمان منذ انتهاء الحرب .

وابدى "الخواجة" رفضه خلال الاشهر الماضية لعمليات الاعتقالات التعسفية التي تعيشها مدن جنوبية عدة .

واعلن رفضه اكثر من مرة ممارسات كثيرة في مدن جنوبية ابرزها "عدن".

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