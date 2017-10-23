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عبودخواجة يدعو لثورة شعبية ضد عشاق المناصب في الجنوب

الاثنين 23 أكتوبر 2017 11:43 صباحاً
عدن((عدن الغد) خاص:

دعا الفنان الجنوبي المعروف "عبود خواجه" الى ثورة شعبية ضد عشاق المناصب في الجنوب في اشارة الى من صاروا يتبؤون المناصب عقب حرب 2015 .

وشن الخواجه هجوما عنيفا على الحكومة الشرعية اليمنية والتحالف العربي والسلطات التي ظهرت في الجنوب عقب الحرب الاخيرة .

وقال "الخواجه" في اغنية جديدة اسماها الاستفتاء ان ثورة شعبية مرتقبة ستنطلق في الجنوب ضد كل هذه الاطراف .

وفي الاغنية يقول الخواجة ان الجنوبيين تعرضوا للتهميش والاذلال والحرمان منذ انتهاء الحرب .

وابدى "الخواجة" رفضه خلال الاشهر الماضية لعمليات الاعتقالات التعسفية التي تعيشها مدن جنوبية عدة .

واعلن رفضه اكثر من مرة ممارسات كثيرة في مدن جنوبية ابرزها "عدن".


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