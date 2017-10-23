عبودخواجة يدعو لثورة شعبية ضد عشاق المناصب في الجنوب
الاثنين 23 أكتوبر 2017 11:43 صباحاً
عدن((عدن الغد) خاص:
عدن((عدن الغد) خاص:
دعا الفنان الجنوبي المعروف "عبود خواجه" الى ثورة شعبية ضد عشاق المناصب في الجنوب في اشارة الى من صاروا يتبؤون المناصب عقب حرب 2015 .
وشن الخواجه هجوما عنيفا على الحكومة الشرعية اليمنية والتحالف العربي والسلطات التي ظهرت في الجنوب عقب الحرب الاخيرة .
وقال "الخواجه" في اغنية جديدة اسماها الاستفتاء ان ثورة شعبية مرتقبة ستنطلق في الجنوب ضد كل هذه الاطراف .
وفي الاغنية يقول الخواجة ان الجنوبيين تعرضوا للتهميش والاذلال والحرمان منذ انتهاء الحرب .
وابدى "الخواجة" رفضه خلال الاشهر الماضية لعمليات الاعتقالات التعسفية التي تعيشها مدن جنوبية عدة .
واعلن رفضه اكثر من مرة ممارسات كثيرة في مدن جنوبية ابرزها "عدن".
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