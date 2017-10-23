وزير السياحة يشارك في المنتدى العربي التونسي للإستثمار السياحي وإجتماع المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للسياحة

يشارك وفد من بلادنا برئاسة معالي وزير السياحة الدكتور محمد عبدالمجيد قباطي، في المنتدى العربي التونسي للإستثمار السياحي الذي تم تدشين فعاليته في تونس العاصمة من قبل رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد. وينعقد هذا المنتدى بتنظيم مشترك من قبل كل من المنظمة العربية للسياحة ووزارة السياحة والصناعات التقليدية التونسية

وبمشاركة واسعة من قبل وفود من ثمانين مؤسسة إستثمارية وشركة سياحية عربية والعديد من رجال الأعمال والمستثمرين من مختلف الدول العربية والأجنبية.

وقد شارك الدكتور قباطي في اللقاء الذي عقده رئيس الحكومة التونسية في مقر رئاسة الحكومة التونسية مع وزراء السياحة العرب المشاركين في فعاليات المنتدى العربي التونسي للإستثمار السياحي.

ومن جانب آخر شارك وفد بلادنا في

الحفل الذي شهده قصر قرطاج الرئاسي بالعاصمة تونس إحتفاءًا بمنح فخامة رئيس الجمهورية التونسية الباجي قائد السبسي وتقليده بوشاح منظمة السياحة العربية من الدرجة الممتازة.

وكانت العاصمة التونسية قد شهدت على هامش فعاليات المنتدى إنعقاد الإجتماع الدوري للمجلس التنفيذي للمنظمة العربية للسياحة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز آلِ سعود وحضور فاعل من وفد بلادنا برئاسة معالي الدكتور محمد عبدالمجيد قباطي نائب رئيس المجلس التنفيذي للمنظمة.

كما إنعقدت العديد من الإجتماعات الثنائية بين وفد بلادنا والعديد من الوفود الوزارية والشركات العربية المشاركة في المنتدى وذلك بهدف التعريف بالفرص الإستثمارية المتاحة حاليًا ومستقبليًا في اليمن وبما يعزز من جوانب التعاون في مجال الإستثمار والترويج السياحي معها.

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