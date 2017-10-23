MTN
مؤسسة عدن الغد للإعلام | من نحن | هيئة التحرير | اتصل بنا | ارسل خبر | نسخة الموبايل | نسخة القديمة | آخر تحديث للموقع الاثنين 23 أكتوبر 2017 12:13 مساءً
المزيد من اختيار المحرر

  

عناوين اليوم
الرئيسية أخبار وتقارير وزير السياحة يشارك في المنتدى العربي التونسي للإستثمار السياحي وإجتماع المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للسياحة
أخبار وتقارير

وزير السياحة يشارك في المنتدى العربي التونسي للإستثمار السياحي وإجتماع المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للسياحة

الاثنين 23 أكتوبر 2017 11:10 صباحاً
تونس (عدن الغد)متابعات

 يشارك وفد من بلادنا برئاسة معالي وزير السياحة الدكتور محمد عبدالمجيد قباطي، في المنتدى العربي التونسي للإستثمار السياحي الذي تم تدشين فعاليته في تونس العاصمة من قبل رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد. وينعقد هذا المنتدى بتنظيم مشترك من قبل كل من المنظمة العربية للسياحة ووزارة السياحة والصناعات التقليدية التونسية

وبمشاركة واسعة من قبل وفود من ثمانين مؤسسة إستثمارية وشركة سياحية عربية والعديد من رجال الأعمال والمستثمرين من مختلف الدول العربية والأجنبية.

وقد شارك الدكتور قباطي في اللقاء الذي عقده رئيس الحكومة التونسية في مقر رئاسة الحكومة التونسية مع وزراء السياحة العرب المشاركين في فعاليات المنتدى العربي التونسي للإستثمار السياحي.

ومن جانب آخر شارك وفد بلادنا في

الحفل الذي شهده قصر قرطاج الرئاسي بالعاصمة تونس إحتفاءًا بمنح فخامة رئيس الجمهورية التونسية الباجي قائد السبسي وتقليده بوشاح منظمة السياحة العربية من الدرجة الممتازة.

وكانت العاصمة التونسية قد شهدت على هامش فعاليات المنتدى إنعقاد الإجتماع الدوري للمجلس التنفيذي للمنظمة العربية للسياحة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز آلِ سعود وحضور فاعل من وفد بلادنا برئاسة معالي الدكتور  محمد عبدالمجيد قباطي نائب رئيس المجلس التنفيذي للمنظمة.

كما إنعقدت العديد من الإجتماعات الثنائية بين وفد بلادنا والعديد من الوفود الوزارية والشركات العربية المشاركة في المنتدى وذلك بهدف التعريف بالفرص الإستثمارية المتاحة حاليًا ومستقبليًا في اليمن وبما يعزز من جوانب التعاون في مجال الإستثمار والترويج السياحي معها. 


المزيد في أخبار وتقارير
وزير بحكومة الشرعية ينفي وجود مبادرة سياسية لوقف الحرب في اليمن
نفى الوزير في حكومة الشرعية صلاح الصيادي وجود أي مبادرة سياسية للحل في اليمن . واكد الصيادي ان المبادرة التي قدمها ولد الشيخ للرئيس هادي مبادرة انسانية . واضاف قائلا
ما بعد مواجهات الخشعة... صدام أكبر أم تسوية برعاية سعودية؟
يبدو أن أطراف الصراع في جنوب اليمن تقترب من مرحلة الصدام على نقاط التماس الفاصلة بينها، وذلك في مناطق استراتيجية هامة في محافظة شبوة. حتى أغسطس الماضي، كانت تلك
عبودخواجة يدعو لثورة شعبية ضد عشاق المناصب في الجنوب
دعا الفنان الجنوبي المعروف "عبود خواجه" الى ثورة شعبية ضد عشاق المناصب في الجنوب في اشارة الى من صاروا يتبؤون المناصب عقب حرب 2015 . وشن الخواجه هجوما عنيفا على الحكومة




شاركنا بتعليقك

شروط التعليقات
- جميع التعليقات تخضع للتدقيق.
- الرجاء عدم إرسال التعليق أكثر من مرة كي لا يعتبر سبام
- الرجاء معاملة الآخرين باحترام.
- التعليقات التي تحوي تحريضاً على الطوائف ، الاديان أو هجوم شخصي لن يتم نشرها
الأيام
مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

الأكثر قراءة
فيديو مذهل ولايصدق : الاسماك تغرق شواطئ عدن والصيادون يغرفونها بأياديهم
تراجع في سعر صرف الدولار عقب حملة حكومية بعدن
ما حقيقة اندلاع اشتباكات مسلحة بين القوات الاماراتية والسودانية بالمخا؟
تفاصيل مبادرة سياسية دولية لإنهاء الحرب في اليمن
عاجل : تفكيك عبوة ناسفة زرعت أسفل سيارة إمام مسجد الرحمن بحي اللحوم محمد علي الناشري
مقالات الرأي
لقد ساد بين ابناء عدن في الفترة الاخيرة جو من الطمأنينة وشيء من الارتياح بعد ان هدأ وهج حرارة مسلسل الارهاب
المتابع للشأن الجنوبي منذ ان انطلاق حراكه السلمي في 7 / 7/2007م  بعد الالتئام الجنوبي يوم التصالح والتسامح
 كنت أبحث في المواقع لأجد في الأجور للمغتربين حتى نسلي عليهم بما يعانوه من غربتهم عن الأوطان وكذا غربتهم
المملكة العربية السعودية تعتبر ركيزة هامة وقطب اساسي في جميع المعادلات السياسية والاقتصادية والتوازن
  الإنسان بطبيعته يحن للماضي لأنه خالا من الأشوك ؛ فأقسى المراحل التي عاشها ، وأصعب الظروف التي واجهها إذا
إنني أجد نفسي مرغما بأن أشاطر المحافظة الرابعة شبوة التي ينحدر منها نسلي الحميري الذي لا أستطيع شطبة ومحوة من
أتحدى حكومة الشرعية أن تتحرر من حكومة التاجر احمد العيسي وتخرج عن طوع احتكاره الابتزازي القذر لتجارة استيراد
الناس هنا في عدن يعيشون كوابيس يومية مصدرها عدم تسلم الرواتب لشهر ولأشهر عند آخرين وأصبحت البيوت نشازا سلالم
الطفل المولود صبيحة 14 أكتوبر 1963م وصل اليوم عمره (54سنه) والذين شاركوا في اندلاع ثورة 14 أكتوبر 1963م وعمرهم كان (16)
تخلي الحوثيين عن تحالفهم مع صالح مؤشر هام على أن قراءتهم لترتيبات الحل السلمي تسير بخطى جادة هذه المرة.إنتهت
اقرأ المزيد من المقالات
-
اتبعنا على فيسبوك
كاريكاتير
شاهد المزيد من الكاريكاتير
صور
شاهد المزيد من الصور
مناسبات
افراح ال السياري
تالين مجد تطفئ شمعتها الأولى
وفيات
البقاء لله -بيان نعي
مركز شرطة شحير ينعي وفاة مديره العقيد/أنور سعيد القبيلي
جميع الحقوق محفوظة لـ [عدن الغد] ©2017