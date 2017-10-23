MTN
مؤسسة عدن الغد للإعلام | من نحن | هيئة التحرير | اتصل بنا | ارسل خبر | نسخة الموبايل | نسخة القديمة | آخر تحديث للموقع الاثنين 23 أكتوبر 2017 09:07 صباحاً
المزيد من اختيار المحرر

  

عناوين اليوم
الرئيسية أخبار وتقارير الشرعية تطالب بحماية طلاب المدارس من تدخلات الانقلابيين
أخبار وتقارير

الشرعية تطالب بحماية طلاب المدارس من تدخلات الانقلابيين

الاثنين 23 أكتوبر 2017 08:54 صباحاً
( عدن الغد ) وكالات :

طالبت الحكومة اليمنية، الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بالتدخل الحازم والضغط على الانقلابيين الحوثيين، بما يكفل حماية الأطفال، والحيلولة دون الزج بهم في أتون الحرب، والنأي بالعملية التعليمية عن الصراعات السياسية. 

 


وأدان وزير الإعلام بالحكومة، معمر الأرياني، الدعوة التي أطلقها القيادي الحوثي، والمنتحل لصفة وزير الشباب، حسن زيد، بتعطيل العملية التعليمية في المناطق التي ما زالت خاضعة لسيطرة الميليشيات الحوثية، وإرسال الطلاب والمعلمين للقتال في صفوف جماعته. 

 


وقال الأرياني، وفقاً لما بثته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، إن هذه الدعوة تؤكد استمرار الانقلابيين الحوثيين في تجنيد الأطفال، واستغلالهم في العمليات القتالية ضد اليمنيين، من دون اكتراث بأرواحهم ومصائرهم ومستقبلهم، غير مبالين بالقوانين والأعراف الدولية كافة، التي تمنع استغلال الأطفال والزج بهم في الصراعات السياسية. 

 


وأضاف بالقول: «في الوقت الذي تطالب فيه الحكومة الشرعية المجتمع الدولي بالضغط على الميليشيات الحوثية لتسريح الأطفال المجندين في صفوفهم، ومغادرتهم للمتارس وإعادتهم للمدارس، وترك القنابل والبنادق، وحمل الأقلام والدفاتر، نفاجأ بإطلاق أحد القيادات الحوثية لهذه الدعوة لتعطيل العملية التعليمية، والزج بالأطفال لقتال اليمنيين؛خدمة للأجندة الإيرانية التوسعية في المنطقة»، مشيراً إلى قيام القيادات الحوثية بإرسال أبنائها للدراسة خارج اليمن، أو تعيينهم في أهم الوظائف المدنية في العاصمة صنعاء وغيرها من المدن اليمنية، في حين تدفع بأبناء الشعب اليمني ليقتلوا في الجبهات.


المزيد في أخبار وتقارير
الشرعية تطالب بحماية طلاب المدارس من تدخلات الانقلابيين
طالبت الحكومة اليمنية، الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بالتدخل الحازم والضغط على الانقلابيين الحوثيين، بما يكفل حماية الأطفال، والحيلولة دون الزج بهم في أتون
«الهلال» الإماراتي يؤهل مركزاً صحياً ويواصل دعم التعليم
تواصل الإمارات جهودها لدعم القطاع الصحي في معظم المحافظات المحررة، بهدف مساعدة الشعب اليمني، والحد من معاناته التي تسببت فيها ميليشيا الانقلاب، وفيما دشن مكتب
رئيس مجلس الوزراء يصدر قرارا بتكليف رئيس للهئية العامة لرعاية اسر الشهداء ومناضلي الثورة اليمنية
أصدر رئيس مجلس الوزراء  د. احمد عبيد بن دغر قرارا قضى بموجبه تكليف أحمد قاسم عبدالله رئيسا للهئية العامة لرعاية اسر الشهداء ومناضلي الثورة اليمنية. نص القرار : بسم




شاركنا بتعليقك

شروط التعليقات
- جميع التعليقات تخضع للتدقيق.
- الرجاء عدم إرسال التعليق أكثر من مرة كي لا يعتبر سبام
- الرجاء معاملة الآخرين باحترام.
- التعليقات التي تحوي تحريضاً على الطوائف ، الاديان أو هجوم شخصي لن يتم نشرها
الأيام
مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

الأكثر قراءة
فيديو مذهل ولايصدق : الاسماك تغرق شواطئ عدن والصيادون يغرفونها بأياديهم
تراجع في سعر صرف الدولار عقب حملة حكومية بعدن
ما حقيقة اندلاع اشتباكات مسلحة بين القوات الاماراتية والسودانية بالمخا؟
عاجل : تفكيك عبوة ناسفة زرعت أسفل سيارة إمام مسجد الرحمن بحي اللحوم محمد علي الناشري
تفاصيل مبادرة سياسية دولية لإنهاء الحرب في اليمن
مقالات الرأي
 كنت أبحث في المواقع لأجد في الأجور للمغتربين حتى نسلي عليهم بما يعانوه من غربتهم عن الأوطان وكذا غربتهم
المملكة العربية السعودية تعتبر ركيزة هامة وقطب اساسي في جميع المعادلات السياسية والاقتصادية والتوازن
  الإنسان بطبيعته يحن للماضي لأنه خالا من الأشوك ؛ فأقسى المراحل التي عاشها ، وأصعب الظروف التي واجهها إذا
إنني أجد نفسي مرغما بأن أشاطر المحافظة الرابعة شبوة التي ينحدر منها نسلي الحميري الذي لا أستطيع شطبة ومحوة من
أتحدى حكومة الشرعية أن تتحرر من حكومة التاجر احمد العيسي وتخرج عن طوع احتكاره الابتزازي القذر لتجارة استيراد
الناس هنا في عدن يعيشون كوابيس يومية مصدرها عدم تسلم الرواتب لشهر ولأشهر عند آخرين وأصبحت البيوت نشازا سلالم
الطفل المولود صبيحة 14 أكتوبر 1963م وصل اليوم عمره (54سنه) والذين شاركوا في اندلاع ثورة 14 أكتوبر 1963م وعمرهم كان (16)
تخلي الحوثيين عن تحالفهم مع صالح مؤشر هام على أن قراءتهم لترتيبات الحل السلمي تسير بخطى جادة هذه المرة.إنتهت
كان ولازال الدين منذ البدء هدأيه إلى الطريق القويم. ولم يكن للإسلام منذ أيام ابونا إبراهيم وكان حنيفا مسلما
لا يجد الباحث الاقتصادي وحتى المواطن العادي المتابع لتطور الأزمة الاقتصادية التي نتجت عن الحرب الأهلية في
اقرأ المزيد من المقالات
-
اتبعنا على فيسبوك
كاريكاتير
شاهد المزيد من الكاريكاتير
صور
شاهد المزيد من الصور
مناسبات
تالين مجد تطفئ شمعتها الأولى
مبارك الماجستير
وفيات
البقاء لله -بيان نعي
مركز شرطة شحير ينعي وفاة مديره العقيد/أنور سعيد القبيلي
جميع الحقوق محفوظة لـ [عدن الغد] ©2017