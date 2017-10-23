رئيس مجلس الوزراء يصدر قرارا بتكليف رئيس للهئية العامة لرعاية اسر الشهداء ومناضلي الثورة اليمنية
عدن ( عدن الغد ) خاص :
أصدر رئيس مجلس الوزراء د. احمد عبيد بن دغر قرارا قضى بموجبه تكليف أحمد قاسم عبدالله رئيسا للهئية العامة لرعاية اسر الشهداء ومناضلي الثورة اليمنية.
نص القرار :
بسم الله الرحمن الرحيم
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (212) لعام 2017 م بشأن تكليف"رئيس للهيئة العامة لرعاية اسر الشهداء ومناضلي الثورة اليمنية. ..
رئيس مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
- وعلى القانون رقم (19) لسنة1991م بشأن الخدمة المدنية.
- وعلى القانون رقم (5) لعام 1993م بشأن رعاية اسر الشهداء ومناضلي الثورة اليمنية.
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم (49) لسنة 2016م بتعيين رئيسا لمجلس الوزراء واستمرارية اعضائها .
- وعلى مبادره مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية الموقعتين بتاريخ 23 / 11 / 2011.
.......قرر......
مادة رقم (1) :- يكلف الاخ / أحمد قاسم عبدالله رئيسا للهيئة العامة لرعاية اسر الشهداء ومناضلي الثورة اليمنية.
مادة رقم (2) :- يعمل بهذا القرار من تاريخ صدورة وينشر في الجريده الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء
بتاريخ 16 / 9 / 2017
د. أحمد عبيد بن دغر
رئيس مجلس الوزراء
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