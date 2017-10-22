رأس معالي وزير الأوقاف والارشاد د أحمد عطية بمكتب شؤون حجاج اليمن بمكة المكرمة اجتماعاً ضم قيادة قطاع الحج والعمرة ومدراء الادارات في المكتب لوضع الترتيبات واستكمال اجراءات تعميد شركات العمرة ترقباً لفتح باب العمرة من قبل السلطات السعودية أمام المواطنين اليمنيين من الداخل اليمني بعد توقف دام ثلاث سنوات جراء الانقلاب واختلال الأوضاع الأمنية في البلد نتيجةً لذلك

وقال معالي الوزير في كلمته التي ألقاها في اللقاء : إن علينا في وزارة الأوقاف والإرشاد قطاع الحج والعمرة البناء لموسم العمرة القادم على أساسٍ متين من تجربة رائدةٍ ومتميزة وغير مسبوقةٍ خضناها في موسم الحج المنصرم 1438هـ وعلينا الاستمرار بنفس الوتيرة من النجاح والتحدي والنشاط والأداء الرائع.

كما شدد الوزير على المسؤولين في قطاع الحج والعمرة على العمل بوتيرة عالية في استكمال التحضيرات القانونية والاجرائية والرقابية المنظمة لأعمال العمرة بما يكفل ضبط السوق وعدم ترك المواطنين عرضة لابتزاز السماسرة أو الوكالات غير المرخصة أو غير المعتمدة.

وأكد معاليه على أن الوزراة ستبذل كامل جهدها لرعاية وخدمة المواطنين اليمنيين الراغبين بأداء العمرة في هذا العام

من جهته أكد الوكيل المساعد لقطاع الحج والعمرة طارق القرشي بأن القطاع في كامل الجهوزية للبدء بموسم العمرة وفق رؤى تطويرية وخدمية مواكبة لتطور ترتيبات ومتطلبات وزارة الحج والعمرة بالمملكة ومراعية في ذات الوقت للظروف التي تمر بها البلد .

وقد ناقش اللقاء جملة من القضايا والترتيبات والتحضيرات اللازمة للإعلان عن موعد بدء التسجيل والرسوم المقررة وبقية الاجراءات المختلفة ..

حضر اللقاء الوكيل المساعدة لقطاع الحج والعمرة طارق القرشي وأحمد السعدي نائب القنصل العام لبلادنا لشئون الحج والعمرة

المزيد في أخبار وتقارير وزير الأوقاف يرأس اجتماعاً لمناقشة الترتيبات اللازمة لانطلاق موسم العمرة لليمنيين لهذا العام رأس معالي وزير الأوقاف والارشاد د أحمد عطية بمكتب شؤون حجاج اليمن بمكة المكرمة اجتماعاً ضم قيادة قطاع الحج والعمرة ومدراء الادارات في المكتب لوضع الترتيبات تراجع في سعر صرف الدولار عقب حملة حكومية بعدن تراجع سعر صرف الدولار امام الريال اليمني مساء يوم الاحد عقب حملة حكومية واجراءات رقابة قامت بها الجهات الحكومية بعدن . ومع حلول الساعة السابعة من مساء يوم الاحد قال الحكومة تبدأ تجهيزات اعادة تصدير النفط ناقش وكيل وزارة النفط والمعادن المهندس شوقي المخلافي اليوم بعدن مع شركة الاستثمارات النفطية والمعدنية ،اعمال الصيانة والتجهيز لإعادة الانتاج والتصدير في قطاع (4)