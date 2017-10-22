تراجع في سعر صرف الدولار عقب حملة حكومية بعدن
الأحد 22 أكتوبر 2017 07:22 مساءً
عدن((عدن الغد) خاص:
عدن((عدن الغد) خاص:
تراجع سعر صرف الدولار امام الريال اليمني مساء يوم الاحد عقب حملة حكومية واجراءات رقابة قامت بها الجهات الحكومية بعدن .
ومع حلول الساعة السابعة من مساء يوم الاحد قال متعاملون في سوق الصرافة المحلية بعدن لعدن الغد ان سعر صرف الدولار تراجع الى 385 ريال مقابل كل دولار واحد و101 ريال يمني لكل ريال سعودي .
واتخذت الحكومة يوم الاحد عدد من الاجراءات الهامة بينها قرار اغلاق عدد من محلات الصرافة الغير مرخصة .
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