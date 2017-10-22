تراجع سعر صرف الدولار امام الريال اليمني مساء يوم الاحد عقب حملة حكومية واجراءات رقابة قامت بها الجهات الحكومية بعدن .

ومع حلول الساعة السابعة من مساء يوم الاحد قال متعاملون في سوق الصرافة المحلية بعدن لعدن الغد ان سعر صرف الدولار تراجع الى 385 ريال مقابل كل دولار واحد و101 ريال يمني لكل ريال سعودي .

واتخذت الحكومة يوم الاحد عدد من الاجراءات الهامة بينها قرار اغلاق عدد من محلات الصرافة الغير مرخصة .

المزيد في أخبار وتقارير وزير الأوقاف يرأس اجتماعاً لمناقشة الترتيبات اللازمة لانطلاق موسم العمرة لليمنيين لهذا العام رأس معالي وزير الأوقاف والارشاد د أحمد عطية بمكتب شؤون حجاج اليمن بمكة المكرمة اجتماعاً ضم قيادة قطاع الحج والعمرة ومدراء الادارات في المكتب لوضع الترتيبات تراجع في سعر صرف الدولار عقب حملة حكومية بعدن تراجع سعر صرف الدولار امام الريال اليمني مساء يوم الاحد عقب حملة حكومية واجراءات رقابة قامت بها الجهات الحكومية بعدن . ومع حلول الساعة السابعة من مساء يوم الاحد قال الحكومة تبدأ تجهيزات اعادة تصدير النفط ناقش وكيل وزارة النفط والمعادن المهندس شوقي المخلافي اليوم بعدن مع شركة الاستثمارات النفطية والمعدنية ،اعمال الصيانة والتجهيز لإعادة الانتاج والتصدير في قطاع (4)