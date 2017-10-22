نقل الأسير المرقشي الى أحد مستشفيات صنعاء بعد تعرضه لوعكة صحية
الأسير أحمد المرقشي في أحد مستشفيات صنعاء بعد تعرضه لوعكة صحيه
الأحد 22 أكتوبر 2017 06:51 مساءً
صنعاء (عدن الغد) خاص:
صنعاء (عدن الغد) خاص:
تعرض الأسير أحمد المرقشي لوعكة صحية نقل على أثرها إلى أحد مستشفيات العاصمة اليمنية صنعاء.
وأضاف المرقشي لـ(عدن الغد) بأنه تعرض لوعكة مرضية وتم نقله إلى أحد المشافي بصنعاء حيث أعطي له علاج من قبل الأطباء بالمشفى وأعطي له حبة لاسكس مع شرب مادة الاسبرت المطهرة للجروح الملوثة والعمليات الجراحية ولن يعطى له ماء، في خطأ كاد أن يؤدي بحياة الأسير المرقشي.
وقال بعض الأطباء والممرضين أنه تم أعطى الأسير المراقشي مادة الاسبرت بغير قصد ويظنون بأنه ماء للشرب.
وطالب الأسير الجنوبي أحمد المرقشي كل الجنوبيين بالدعاء له بالشفاء.
*من عدنان القيناشي
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