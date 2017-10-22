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لليوم السابع على التوالي.. الطلاب اليمنين في السودن يعتصمون بمنبى السفارة اليمنية للمطالبة بصرف مستحقاتهم

يواصل الطلاب اليمنيين الاعتصام في السفارة اليمنية لليوم السابع على التوالي
الأحد 22 أكتوبر 2017 02:09 مساءً
الخرطوم(عدن الغد)خاص:

لليوم السابع على التوالي يواصل الطلاب اليمنيين المبتعثين للدراسة في دولة السودان اعتصامهم للمطالبة بصرف مستحقاتهم المالية.

وطالب الطلاب اليمنيين المبتعثين للدراسة في دولة السودان خلال اعتصامهم بمنى السفارة اليمنية في السودان بصرف مستحاقتهم المالية لمواصلة دراستهم.

ورفع الطلاب المعتصمون في السفارة اليمنية لا فتات  تطالب بصرف مستحقاتهم  المالية  وكتب علىيها"لن نبرح السفارة حتى ارجاع حقوقنا".


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لليوم السابع على التوالي.. الطلاب اليمنين في السودن يعتصمون بمنبى السفارة اليمنية للمطالبة بصرف مستحقاتهم
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مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

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