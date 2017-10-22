مناقشة تفعيل اتحاد الشرطة الرياضي بوزارة الداخلية
عدن (عدن الغد)خاص:
ناقش وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية اللواء الركن عبدالله جابر، ومدير عام إدارة التوجيه المعنوي والعلاقات العامة بوزارة الداخلية المقدم عبدالقوي باعش، مع رئيس اتحاد الشرطة الرياضي العميد علي الحسام، آليات تفعيل عدد من الأنشطة الرياضية بالمراكز التدريبية.
وتطرق اللقاء إلى الآليات الكفيلة بتفعيل اتحاد الشرطة الرياضي، ووضع خطة عمل للمرحلة القادمة، وإعادة نشاط المراكز التدريبية، وكذا تفعيل دور الاتحاد في الكلية العسكرية.
وشدد اللواء الركن جابر، على ضرورة إعادة تفعيل الأنشطة الرياضية المختلفة وإحياء المراكز التدريبية من خلال إعداد خطة محددة وواضحة تحت إشراف الجهات المختصة، لضمان نجاح تلك تفعيل الأنشطة وإحياء المراكز لتعود إلى دورها الريادي المعهود في الأوساط الأمنية والعسكرية.
حضر اللقاء مدير عام الرقابة والتفتيش بوزارة الداخلية العقيد عدنان القلعة.
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