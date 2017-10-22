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فيديو مذهل ولايصدق : الاسماك تغرق شواطئ عدن والصيادون يغرفونها بأياديهم

الأحد 22 أكتوبر 2017 12:15 مساءً
عدن ((عدن الغد)) خاص:

بث صيادون من عدن يوم الاحد تسجيلا مصورا لعمليات اصطياد قالوا انها بالقرب من احد شواطئ مدينة عدن.

ويظهر التسجيل المرئي كم هائل من الاسماك وهي تمر بمضيق صغير بين جزيرتين .

وفي التسجيل تظهر الاسماك وهي تطفو على سطح البحر لكثرتها حيث يقوم الصيادون بغرفها باياديهم دون الحاجة الى الاصطياد.

ويزخر بحر العرب بكميات هائلة من الاسماك التي تتعرض لنهب شركات اصطياد دولية دون اي محاسبة.

 


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