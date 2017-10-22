الحوثيون يشنون هجوما عنيفا على مواقع المقاومة الجنوبية شرقي كهبوب

قال مصدر ميداني في بلدة المحاولة الغربية بالصبيحة "الجنوبية" بلحج اليوم الاحد ،ان معارك ليلية تجددت بين المسلحين الحوثيين وقوات صالح من جهة، وابطال المقاومة من ابناء المحاولة من جهة أخرى، في المناطق الشرقية المحاذية لكهبوب.

وذكر المصدر ان المعارك دارت في محيط منطقة الموية شرقي كهبوب المحاذي لموقع صنفة التابع لجبهة المحاولة.

وقال المصدر ان الحوثيين شنوا هجوما عنيفا استخدمت فيه مختلف الاسلحة الثقيلة والمتوسطة والخفيفة " الاربيجيات وبي عشرة " فيما تصدت قوات المقاومة للهجوم ونشبت معارك غير مسبوقة بين الطرفين.

واكد قائد المقاومة بالصبيحة الشيخ عبدربه غانم المحولي ان المليشيات الحوثية وحليفهم صالح قد اطلقوا عددا من القذائف محاولين التقدم الى مواقع المقاومة.. مشيرا الى ان ابطال المقاومة من ابناء المحاولة في يقظة واستبسال وردوا على كثافة النيران وبقوة واوقعوا في العدو قتلى وجرحى.

وتشهد جبهة المحاولة الغربية بمديرية المضاربة والعارة بلحج منذ اكثر من عاميين اشتباكات عنيفة ، خلفت عديد من القتلى والجرحى من الطرفين فضلا عن سقوط قتلى وجرحى نتيجة للقصف العشوائي التي تنفذه مليشيا الحوثي وصالح على جبهة المحاولة.. حيث انها تعد اكبر الجبهات لتعدد مواقعها القتالية ولكونها الحزام الامني لباب المندب والجنوب عامة ، وقد ضحت تلك الجبهة بعديد من شبابها ومشائخها رغم الامكانيات المحدودة الا ان ابطالها في يقظة دائمة وتصدي صارم لكل الهجمات الحوثية.

*من انعم الزغير البوكري