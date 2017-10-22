ضبط سفينة إيرانية قبالة سواحل جزيرة سقطرى
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الأحد 22 أكتوبر 2017 11:41 صباحاً
عدن (عدن الغد) خاص:
عدن (عدن الغد) خاص:
أعلنت الحكومة اليمنية أمس السبت، أنها ضبطت سفينة إيرانية على متنها 19 بحاراً قبالة سواحل أرخبيل سقطرى.
وقال الدكتور أحمد عبيد بن دغر، رئيس الحكومة اليمنية، على حسابه في «تويتر»، إنه «تم ضبط السفينة الإيرانية وهي في ساحل مدينة حديبو، عاصمة محافظة أرخبيل سقطرى، الواقعة بين المحيط الهندي وبحر العرب».
وأوضح أنه «تم ضبط السفينة من قبل الصيادين في جزيرة عبد الكوري، إحدى جزر أرخبيل سقطرى».
وبحسب وكالة أنباء «سبأ» الحكومية اليمنية، فقد استعرض مجلس الوزراء اليمني، في اجتماعه برئاسة بن دغر في العاصمة عدن مساء أمس السبت، عملية ضبط السفينة «التي يستمر التحقيق في تفاصيل حمولتها ومصدر تموينها».
وسبق أن قبضت القوات الحكومية اليمنية سفنا ايرانية محملة بالسلاح كانت متجهة الى الحوثيين.
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