أعلنت الحكومة اليمنية أمس السبت، أنها ضبطت سفينة إيرانية على متنها 19 بحاراً قبالة سواحل أرخبيل سقطرى.

وقال الدكتور أحمد عبيد بن دغر، رئيس الحكومة اليمنية، على حسابه في «تويتر»، إنه «تم ضبط السفينة الإيرانية وهي في ساحل مدينة حديبو، عاصمة محافظة أرخبيل سقطرى، الواقعة بين المحيط الهندي وبحر العرب».

وأوضح أنه «تم ضبط السفينة من قبل الصيادين في جزيرة عبد الكوري، إحدى جزر أرخبيل سقطرى».

وبحسب وكالة أنباء «سبأ» الحكومية اليمنية، فقد استعرض مجلس الوزراء اليمني، في اجتماعه برئاسة بن دغر في العاصمة عدن مساء أمس السبت، عملية ضبط السفينة «التي يستمر التحقيق في تفاصيل حمولتها ومصدر تموينها».

وسبق أن قبضت القوات الحكومية اليمنية سفنا ايرانية محملة بالسلاح كانت متجهة الى الحوثيين.

المزيد في أخبار وتقارير ضبط سفينة إيرانية قبالة سواحل جزيرة سقطرى أعلنت الحكومة اليمنية أمس السبت، أنها ضبطت سفينة إيرانية على متنها 19 بحاراً قبالة سواحل أرخبيل سقطرى. وقال الدكتور أحمد عبيد بن دغر، رئيس الحكومة اليمنية، على هل تتحول القاهرة إلى عاصمة لمعارضة جنوبية وليدة ؟ باتت العاصمة المصرية القاهرة احد ابرز العواصم العربية التي تحتضن المئات من الشخصيات الجنوبية المعارضة التي فرت من مدينة عدن عقب الحرب . ولايكاد يمر أسبوع واحد حتى مدير عام ميناء الوديعة البري بحضرموت مطلق الصيعري يشارك في المؤتمر الدولي العاشر ( للكومسيك ) بتركيا شاركت بلادنا في الاجتماع العاشر لمجموعة عمل النقل والاتصالات التابعة للجنة التعاون الاقتصادي المنعقد بمنظمة المؤتمر الاسلامي "comcec" بالعاصمة التركية أنقرة خلال