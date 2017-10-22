مدير عام ميناء الوديعة البري بحضرموت مطلق الصيعري يشارك في المؤتمر الدولي العاشر ( للكومسيك ) بتركيا

شاركت بلادنا في الاجتماع العاشر لمجموعة عمل النقل والاتصالات التابعة للجنة التعاون الاقتصادي المنعقد بمنظمة المؤتمر الاسلامي "comcec" بالعاصمة التركية أنقرة خلال الفترة من ( ١٨ — 19 ) اكتوبر الجاري تحت عنوان [ تطوير عمل مسارات النقل بالدول الاعضاء ].

وفي اتصال هاتفي بالعاصمة التركية أنقرة مع مدير عام ميناء الوديعة البري الاخ / مطلق الصيعري ممثل بلادنا في هذا الاجتماع أوضح بأن الاجتماع استعرض دراسة شملت المسارات الخاصة بالنقل في الدول الاسلامية عبر جمع البيانات والبيانات المتعلقة بهذه المسارات و تحليلها من 6 مجالات رئيسية مثل الثقافية و السياسية و الاقتصادية والاجتماعية والفنية ونواحي الامن والسلامة لهذه المسارات .

واضاف في تصريحه بأن الاجتماع تناول تأثير هذه المسارات على التجارة البينية بين الدول ومع العالم ، موضحة أهميتها الكبيرة في انعاش الاقتصاد والتنمية في جميع

المجالات .

مشيرا بأن الدراسة المقدمة لهذا الاجتماع بينت عينة للمسارات في كل من دول اسيا و الشرق الاوسط وافريقيا وان معظمها لا تطابق المعايير الموضوعة عالميا حيث تنقصها البنية التحتية اللازمة وعدم التجانس في قوانين النقل للدول المتضمنة في الدراسة اضافة الى العديد من الاسباب الاخرى .

ولفت مدير عام ميناء الوديعة البري الاخ / مطلق الصيعري في تصريحه بأنه شاركت العديد من الدول والمنظمات المتخصصة و طرحت آراءها بهذا الخصوص والمتضمنة تحويل الطرق الواصلة بين الدول الى مسارات نقل معتمدة ، و تنشيط القوانين و الانظمة والإجراءات خاصة في نقاط العبور بين الدول ، وزيادة فعالية وتطوير أنظمة النقل وجميع البيانات الخاصة بهذه المسارات و تشجيع الاستثمارات في تطوير الطرق والقطارات والموانئ ، وتطوير المسارات ونقاط النقل اللوجستية . وأضاف بأن الاجتماع رفع عدة نقاط هامه لعرضها على الاجتماع الوزاري الدولي الذي من المتوقع اقامته الشهر الجاري .

* من جمعان دويل

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