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لقور : اي حوار سياسي بين الانتقالي والقوى الجنوبية الاخرى يجب ان يسبق تشكيل الجمعية الوطنية

د. حسين لقور
الأحد 22 أكتوبر 2017 11:19 صباحاً
عدن (عدن الغد) خاص

 قال السياسي الجنوبي د. حسين لقور ان اي حوار سياسي بين المجلس الانتقالي الجنوبي والقوى السياسية الجنوبية الاخرى يجب ان يسبق تشكيل قوام الجمعية الوطنية الخاصة بالمجلس. وقال "لقور" لا شك أن الحوار الذي ندعو المجلس الانتقالي لقيادته مع كل قوى الاستقلال الجنوبي امر اساسي و في اعتقادي الشخصي انه يجب ان يسبق الجمعية الوطنية حتى يذهب الجنوبيون لها وهم و متوافقون. ويرى لقور ان الحوار يجب ان يسبق تشكيل الجمعية الوطنية لكي يتم تشكيلها لاحقا بمشاركة القوى السياسية الجنوبية الاخرى .


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تعليقات القراء
283682
[1] شي محير
الأحد 22 أكتوبر 2017
جابر | عدن
موت ياحمار لماء يجي الربيع الوقت كالسيف ان لم تقطعه قطعك اذا لم تشكل الجمعية الوطنية قبل 30 نوفمبر وتجتمع وتقرر اشياء كثير الدحابيش يتفاوضون عن انفسهم وعن الجنوبيون بنفس الوقت عملوا لكن شي لاتعرفوه الا لماء يكون السكين على رقابكم نصق الشمال شرعية والنصغف الاخر انقلابيون ويتفاوضون مع بعضهم ويرمونكم الى الزباله هم من يعملون لكم هذه الفرقة وانتم تاكلون طعمهم كماء تاكل السمكة طعم لموتها وحتفها



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