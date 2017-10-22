مستشار وزير الداخلية العقيد سليمان الزامكي يصل الى جمهورية مصر العربية
العقيد سليمان الزامكي خلال وصوله الى جمهورية مصر العربية امس السبت
الأحد 22 أكتوبر 2017 11:00 صباحاً
القاهرة (عدن الغد) خاص:
القاهرة (عدن الغد) خاص:
غادر عصر امس السبت مطار العاصمة عدن مستشار وزير الداخلية العقيد سليمان ناصر الزامكي الى العاصمة المصرية القاهرة ويرافقه الملازم القائد حامد مدرم وذلك لاستكمال علاجه اثر إصابته بالحرب التي لازال يعاني منها.
وكان في توديعه بمطار عدن العديد من شباب المقاومة الجنوبية بخورمكسر وعدد من النشطاء معبرين عن امتنانهم ووفائهم االاخ العقيد سليمان الزامكي متمنين له الشفاء العاجل وعودته الى العاصمة عدن والى ارض الوطن
هذا وقبل لحظات توصل كلاً من العقيد سليمان الزامكي والملازم حامد مدرم الى ارض مطار العاصمة المصرية القاهرة حيث استقبلهم العديد من ابناء العاصمة عدن والجنوب خلال وصولهم ..
الحمد لله وصلوا بالسلامة ونسأل الله تعالى ان يردهم لنا سالمين غانمين بأذن الله .
* من أرســلان السليـمانــي
تعليقات القراء
283676
[1] مرحا مرحا
الأحد 22 أكتوبر 2017
اليماني | عدن
وكان في استقبال الاخ القاءد المستشار الفريق اول عزت المصري ناءب وزير الداخلية المصري .اعتقد هذ ي الزيارة العشرين لمصر
283676
[2] قالك مستشار
الأحد 22 أكتوبر 2017
ايماني | عدن
جابوا لنا عواقب قالك مستشار .عمره عشرين سنة مستشار لحسين عرب عمره سبعين سنة
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